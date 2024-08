‘Aria di promozione per lui’: Stefano De Martino prende e porta a casa | Dopo Affari Tuoi arriva la grande chiamata

Stefano De Martino sta cavalcando l’onda del successo e di recente ha avuto un’altra strepitosa notizie che inciderà ancor di più sulla sua carriera televisiva. Ecco tutti i dettagli.

Stefano De Martino ha ottenuto il successo presentandosi anni fa come ballerino ad Amici di Maria De Filippi e con impegno riuscì a convincere addirittura la maestra Alessandra Celentano. Grazie al talent show ha avuto la possibilità di conoscere Emma Marrone, ovvero la fidanzata di quel periodo. Poi le cose sono cambiate con l’arrivo nel programma di Belen Rodriguez.

Come un fulmine a ciel sereno i due uscirono allo scoperto durante una performance di ballo dove si scambiarono un bacio. Nel giro di poco tempo convolarono a nozze e dal loro amore nacque Santiago. Purtroppo nel corso del tempo ci sono stati degli alti e dei bassi, però non hanno mai divorziato. Nel frattempo lei ha reso padre Antonino Spinalbese della piccola Luna Marí.

Per amore del figlio Belen e Stefano sono rimasti in buoni rapporti e lui nel frattempo si è fatto spazio nel mondo della televisione, diventando così uno dei pilastri fondamentali della Rai. Infatti è al timone della conduzione di vari programmi televisivi, tra cui Stasera tutto è possibile.

Da giorni sta circolando la voce che potrebbe nuovamente sostituire Amadeus alla conduzione di Affari tuoi. Come se non bastasse la Rai ha deciso di affidare a Stefano De Martino un altro arduo compito. I fan sono sicuri che riuscirà nella sua impresa, come sempre nel resto.

Stefano De Martino alla riscossa

Gli altri vertici della Rai stanno puntando ben volentieri su Stefano, il quale garantisce ottimi risultati in termini di ascolto. Il merito non è solo del suo fascino, ma anche della sua indiscussa professionalità. Ha accettato di condurre Stasera tutto è possibile (ci sarà anche nella prossima edizione) e a breve toccherà anche ad Affari Tuoi.

Secondo quanto riportato sul sito gossipetv.it sembra che si occuperà di un altro programma che va in onda per tradizione il giorno dell’Epifania.

Lotteria Italia 2025 nella mani dell’ex allievo di Amici

Stiamo parlando della Lotteria Italia 2025 legata per consuetudine ad Affari Tuoi. Infatti ci sarà l’estrazione quotidiana e quella finale dell’Epifania proprio nello studio del programma televisivo che ha lanciato Amadeus dopo anni di silenzio.

Il 6 gennaio 2025, quindi, andrà in onda in diretta su Rai1 Affari tuoi – Speciale e Lotteria Italia. C’è un premio di 5 milioni di euro e ci saranno nello studio diversi vip noti al pubblico. Qualcuno sostiene che sta spianando la strada verso il Festival di Sanremo. Sarà davvero così? Per scoprirlo non ci resta che attendere.