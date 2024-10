Aperitivo con PIZZA, a Roma è possibile | Se cerchi un posto goloso per un pomeriggio tra amici, questa è la scelta ideale

A Roma non puoi assolutamente non recarti in questo fantastico ristorante. Puoi assaporare i piatti più gustosi in assoluto, dal salato al dolce. Ecco qual è.

Roma è visitata da tanti turisti nell’arco di un anno anche per la sua cucina che non ha paragoni. Cacio e pepe, la gricia, la carbonara e tanti altri piatti sono molto richiesti per la loro unicità.

Ci sono tantissimi ristoranti che propongono dei menù che danno davvero l’imbarazzo della scelta. Si conoscono tramite passaparola o grazie ai social.

A tal proposito da qualche giorno sta spopolando un video che ha reso noto agli utenti social un ristorante in una delle piazze più belle situata tra il Viale delle Province e Viale XXI Aprile nel quartiere Nomentano.

Il video è stato pubblicato su Tik Tok circa tre giorni fa nella pagina @aperitiviroma. Nel giro di poco tempo ha ottenuto tantissimi like e commenti, chiaro segno che il contenuto è stato di gradimento. Ecco dove si può fare un aperitivo con i fiocchi nella capitale italiana.

“Aperitivo con buffet illimitato”

“Uno dei migliori aperitivi a buffet con pizza e dolci fino alle 22:30!!! Tra tutto ciò che puoi mangiare c’è addirittura la pizza e un banco dolce enorme. Questa è davvero una delle proposte buffet più ricche che io abbia mai visto. Negli anni ha conquistato una certa fama in città e non solo grazie al suo rapporto qualità prezzo, ma anche perché questa proposta è valida dalle 18:00 alle 22:30 tutti i giorni della settimana”.

“A mangiare c’è veramente l’imbarazzo della scelta e pensate che nei €15 avete anche il drink incluso. Quando il salato vi avrà stancato sarete pronti ad abbandonarvi tra le braccia di questi dolci bellissimi farciti…Il tiramisù si compone al momento oppure si sceglie quale crema poter abbinare ai vostri cookies…Il cookies gigante l’ho preso al gusto di nocciole, ma se siete troppo pieni dovreste selezionare con cura. Vi consiglio il loro tiramisù”. Ma qual è il ristorante? Andiamo subito a scoprirlo.

Ecco tutte le informazioni sul ristorante

Si tratta di Momart Restaurant e si trova in Piazza Bologna, Viale XXI Aprile 19, 00162. È un ristorante con terrazza riscaldata, ottima per cene al lume di candela e si propone una cucina italiana moderna. C’è anche la formula “all you can eat” e si servono ottimi cocktail.

Su Instagram c’è la pagina dedicata proprio a questo ristorante e ha più 10.000 follower con 959 post dove si esaltano le prelibatezze sia salate che dolci. Una vera delizia per il palato, dunque se hai la residenza nella capitale italiana o decidi di trascorrere un weekend non puoi non recarti al Momart.