Antonino Spinalbese rigurgita la verità su Belen: “scappavo di casa perchè…” | ‘Pugnalata’ da tutti gli uomini che ha amato

Antonino Spinalbese sputa fuori la dura verità riguardo Belen, ” scappavo di casa perché:..”. Altra pugnalata per lei.

No, non è decisamente un gran momento per la splendida showgirl argentina che è considerata da tempo una vera e propria diva nel nostro Paese. Dopo aver annunciato tramite il caricamento di una Storia sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, la conclusione dei suoi rapporti lavorativi con Mediaset, i suoi fan hanno iniziato a preoccuparsi per lei.

Ok, lei aveva parlato non di un addio definito ma di un semplice arrivederci. Fatto sta che poi non era arrivata nessuna notizia da parte sua relativa ai suoi nuovi impegni televisivi. Nel frattempo, dopo tanti rumors, è arrivata la conferma della fine, l’ennesima potremmo dire, dell’idillio fra di lei e il marito Stefano De Martino, nonché padre del suo figlio primogenito Santiago.

La secondogenita, la piccola e deliziosa Luna Marì, è nata nel corso della sua passata relazione con l’hair stylist Antonino Spinalbese che è stato uno dei grandissimi protagonisti della chiacchieratissima settima stagione del Grande Fratello Vip. Lei non era stata per nulla contenta della partecipazione del padre di sua figlia al padre di tutti i reality.

Antonino Spinalbese rigurgita la verità su Belen, la diva pugnalata anche da lui

Tra l’altro gli aveva pure vietato di parlare di lei e della sua famiglia. In ogni caso lui, dopo giorni di reclusione all’interno della Casa Più Spiata d’Italia, è andato molto a briglia sciolta. Tuttavia c’è anche da dire che la sua presenza era stata vista da molti, di certo pure dagli autori, come la ghiotta occasione di scoprire qualcosa di più sulla showgirl e sulla loro passata relazione.

Certo, avendo messo al mondo con lei una bimba, che è ancora piccina, il legame comunque tra di loro vigerà sempre. Come del resto ci sarà con Stefano. Fatto sta che Belen ora sta vivendo una situazione molto difficile da digerire. Dopo essere stata tradita dal marito, come ha ammesso lei, ha pure ricevuto una bella pugnalata da Spinalbese che ha rigurgitato la verità su di lei.

“Scappavo di casa perché…”, l’incredibile confessione

” Litigavamo e me ne andavo, scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando. Dopo quello che è successo, se non fossi diventato padre, sarei scappato all’estero”, ha spifferato Antonino durante la sua esperienza nella Casa. Di più i telespettatori, decisamente numerosi, non hanno potuto sapere dal momento che le telecamere hanno stoppato la ripresa su di lui.

Nonostante ciò lei, anche nel corso di sue ospitate a Verissimo, ha speso bellissime parole per lui, definendolo un bravissimo papà. Inoltre aveva pure rivelato di concedergli di vedere la bimba molte più volte rispetto a ciò che si era in precedenza stabilito. Tanto più che Luna Marì adora letteralmente il suo papà con il quale trascorre tanto tempo.