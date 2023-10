Antonino Spinalbese, pioggia incessante a Milano e ha conciato la figlia così: chissà come reagirà Belen

Antonino Spinalbese è al centro delle polemiche in seguito alla condivisione di una foto sui social della figlia. In tanti si chiedono quale sarà la reazione di Belen Rodriguez

Antonino Spinalbese è diventato popolare per essere stato il fidanzato di Belen Rodriguez, ovvero una delle donne più famose del mondo dello spettacolo italiano.

Tutti sanno che nel periodo di separazione da Stefano De Martino la showgirl argentina ha dato una possibilità prima ad Andrea Iannone e poi ad Antonino Spinalbese. Nonostante quest’ultimo abbia qualche anno in meno di differenza, non è stato un problema per la coppia al punto totale da aver deciso di mettere al mondo una figlia.

Purtroppo nelle loro strade si sono separate, ma sono rimasti in buoni rapporti per amore della piccola Luna Marì. Nella casa del Grande Fratello Vip il ragazzo ha sempre speso delle belle parole su colei che gli ha dato modo di diventare padre.

Infatti anche per questo motivo il pubblico ha imparato ad amarlo. Spesso nella casa ha dichiarato di aver sofferto la lontananza dalla figlia e ora sta recuperando il tempo perduto. Tuttavia una foto pubblicata da lui potrebbe mandare l’ex compagna su tutte le furie. Andiamo a scoprire il motivo.

Antonino Spinalbese, il più gettonato della casa

Nella casa del reality condotto da Alfonso Signorini Antonino ha fatto perdere letteralmente la testa ad alcune compagnie d’avventura. Con Ginevra Lamborghini non è decollata una storia d’amore e Giaele De Donà non è stata mai corrisposta.

L’unica che è riuscita a catturare le sue attenzioni è stata Oriana Marzoli, però dopo qualche settimana lui ha fatto un passo indietro. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata un’affermazione fatta sulla figlia, alla quale lui è molto legato. Adesso si sta godendo la paternità, anche se potrebbe avere dei problemi nelle prossime ore. Ma i fan possono stare tranquilli perché niente è come sembra.

L’Instagram story con Luna Marì

Essendo un personaggio ormai pubblico, Antonino Spinalbese tende ad aggiornare costantemente il suo profilo social e qualche volta mostra di stare in compagnia di Luna Marì. Insieme trascorrono molto tempo, soprattutto ora che Belen si sta concedendo del tempo per recuperare se stessa. Non a caso Santiago sta con Stefano mentre lei sta cercando di prendere in mano le redini nella sua vita contando sul sostegno del nuovo fidanzato Elio Lorenzoni.

Tuttavia potrebbe avere qualcosa da ridire vedendo la Instagram story di lui che ritrae la piccola sotto la pioggia. I follower sostengono che non c’è nulla di male, anche perché indossa un impermeabile. Del resto si sa : Antonino sa essere un padre molto attento ai piccoli dettagli.

