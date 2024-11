Antonella Clerici in lacrime: “Scusate ma non riesco a smettere” | È successo tutto in onda, il pubblico senza parole

Nessuno si sarebbe mai aspettato un gesto simile da Antonella Clerici. Il tutto è accaduto in un noto studio televisivo davanti agli occhi di tutti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Antonella Clerici ha un curriculum degno di tutto rispetto e per questo motivo gli alti vertici della Rai decidono ben volentieri di puntare sulla sua bravura per garantire ottimi risultati in termini di ascolto.

Non c’è da stupirsi, dunque, che l’ennesima edizione di The Voice Kids sia stato proposto da qualche giorno con lei nel ruolo di conduttrice. I fan sostengono che abbia modo di fare tale da entrare in punta di piedi nelle case del telespettatori, una dote che non appartiene a tutti.

Nel cast ci sono come coach Loredana Bertè, Arisa, Clementino e Gigi D’Alessio e insieme intraprenderanno questa nuova avventura alle prese con giovani fuoriclasse.

Tuttavia gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo e lo ha dimostrato proprio Antonella Clerici perché non ha saputo trattenere le lacrime. Andiamo a scoprire cosa è successo.

The Voice Kids, Antonella Clerici spiazza tutti

Tutti sono concordi nel dire che Antonella Clerici sia adatta per stare al timone della conduzione di questo programma dove i protagonisti sono dei giovani che vogliono rendere la passione del canto un qualcosa di più. Magari un’ipotetica vittoria potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio per entrare nel mondo dello spettacolo.

Secondo quanto riportato sul sito lanostratv.it pare che ci sia stato un momento che ha colto alla sprovvista l’amatissima conduttrice nel pieno della puntata di The Voice Kids. A farle versare lacrime è stata una delle protagoniste dell’attuale edizione.

“Io già piango, mi è venuto il magone”

In poche parole la conduttrice ha avuto modo di parlare con la giovane Maria Sofia, una tredicenne che ha come idolo Maria Callas e per la puntata ha deciso di proporre la canzone tratta da C’era una volta il west di Ennio Morricone. Il risultato è stato sorprendente, in quanto si sono emozionati anche i coach. Non a caso Gigi D’Alessio ha voluto mandare la ragazza direttamente in finale.

Inoltre l’ha voluta a tutti i costi nel suo team, anticipando così gli altri colleghi che sicuramente le avrebbero fatto questa proposta. Il pubblico da casa è stato subito colpito da Maria Sofia, la quale quando canta è come se stesse in un altro mondo. Con la musica la ragazzina timida e introversa diventa l’esatto opposto. Sicuramente ne vedremo delle belle.