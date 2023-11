Antonella Clerici ha dovuto prendere la decisione più sofferta: purtroppo non li vedremo più insieme

Antonella Clerici, chi ha mandato a casa da The Voice Kids. Ora si ha la conferma.

No, non si tratta di uno dei tanti rumori di fondo ma della mera realtà dei fatti. Di certo in molti rimarranno con il classico amaro in bocca ma è inutile negare l’evidenza. Ora che siamo praticamente alla viglia della messa in onda della nuova e super attesa edizione di The Voice Kids, si ha la conferma di ciò che si mormorava fino a poco tempo fa.

Diciamo che nel corso dell’estate 2023 se ne è parlato ovunque e a spron battuto. Del resto con i grandi cambiamenti, in certi casi definibili e pure a buona ragione, come autentiche rivoluzioni, che hanno messo in atto sia Mediaset sia la Rai non c’era e non c’è da stupirsi di nulla. Tornado al talent, che vedrà nuovamente la conduzione di Antonella Clerici, ora si parla di una clamorosa sostituzione.

In ogni caso ciò capita, e per la verità pure assai frequentemente e con una grandissima disinvoltura, all’interno di tantissime trasmissioni, molte delle quali storiche. E molte volte riguarda pure il cambio di guardia per quanto concerne la conduzione. Così, come possiamo tranquillamente appurare, non è accaduto per The Voice Kids che lo scorso anno è stata un gran successo.

Antonella Clerici, chi ha fatto fuori a The Voice Kids

La Rai aveva deciso di mandare in onda soltanto due puntate pilota, inclusa la finale dove Mr Rain, vera rivoluzione del Festival di Sanremo 2023, aveva cantato con i bimbi in gara il suo successo Supereroi. Il grande pubblico aveva dimostrato di apprezzare molto il programma e quest’anno si è dunque deciso di proporlo in una versione più estesa.

E ora che manca davvero pochissimo al fischio d’inizio dello show, con la messa in onda della prima puntata, che è decisamente molto attesa, è arrivata la notizia che per molti sa di terribile e inaspettata doccia fredda. Uno degli storici giudici è stato tagliato fuori. Lo abbiamo anche visto nella versione Senior di The Voice. Ecco chi arriverà al suo posto. Fuori i nomi di tutti quanti!

Arisa al posto dei Ricchi e Poveri

In realtà bisognerebbe parlare al plurale dal momento che sono fuori dal programma I Ricchi e Poveri che lo scorso anno sono stati la grande rivelazione del programma in entrambe le versioni. Al loro posto arriverà Arisa. L’artista ha lasciato il suo ruolo di coach di canto ad Amici che è stato ripreso da Anna Pettinelli.

Tra l’altro è stata la stessa Rosalba a confermare “il tutto” con un video apparso sui Social. Ad affiancarla in questa nuova avventura professionale ci saranno gli storici giudici Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè. Ora non resta che attendere venerdì 24 novembre 2023 per vederla all’azione.