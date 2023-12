Antonella Clerici, com’è davvero come madre: “Se Maelle torna a casa con un 4…” | Nell’intimità di casa è davvero così

Antonella Clerici ha parlato a ruota libera sul rendimento scolastico della figlia Maelle. Ecco cosa ha detto senza alcun tipo di filtro

Tutti sono concordi nel dire che Antonella Clerici sia una delle conduttrici più amate degli ultimi anni del piccolo schermo. Con la sua indescrivibile dolcezza riesce ad entrare in punta di piedi nelle case di coloro che la seguono fin dai suoi primi esordi.

Nel corso degli anni è stato al centro dell’attenzione non solo per la sua professionalità, ma anche per le questioni di cuore. Nel 1989 si è sposata con l’ex giocatore di basket Giuseppe Motta. Poi ha avuto una relazione con il collega Massimo Giletti, dopodiché si è sposata nel 2000 a New York con Sergio Cossa. Purtroppo anche stavolta non c’è stato il divorzio.

Dal 2007 fino al 2016 è stata con Eddy Martens che ha reso padre nel 2009 di Maelle. Ora è legata all’imprenditore Vittorio Garrone e insieme si occupano dell’educazione della piccola. La conduttrice ha un bel rapporto con lei e ne parla entusiasta quando ne ha l’occasione.

Antonella Clerici senza filtri sulla figlia Maelle

Essendo un personaggio pubblico, tende a condividere molto della sua quotidianità sui social e non fa eccezione neanche quando si tratta di rilasciare delle interviste. Ai microfoni di Gente ha parlato della figlia collegandosi ad altre tematiche.

“Quando ho compiuto 50 anni è stata una tragedia…Madonna come sono vecchia mi dicevo…Tutti gli anta per me sono stati uno shock, ma non avevo capito niente. Quelli tra i 40 e 50 sono gli anni più belli”, ecco cosa ha detto durante l’intervista rilasciata al settimanale Gente. Poi la conversazione è stata orientata sulla figlia Maelle.

“C’è una sola responsabile: lei”

In effetti ha riferito che si tratta proprio degli anni più belli della sua vita perché è diventata madre. Maelle è nata dalla sua precedente relazione e adesso è una splendida fanciulla con una soddisfacente carriera scolastica. A tal proposito la conduttrice ha fatto una confessione: “Se torna a casa con un 4, c’è una sola responsabile: lei. Se non li abituiamo ai rifiuti, poi non accetteranno i no della fidanzata. E la scuola deve aiutare: un’ora o più di educazione affettiva alla settimana sarebbe molto importante”.

Così facendo ha colto l’occasione per parlare anche di ciò che sta accadendo negli ultimi giorni: “Sa già che dagli uomini possessivi bisogna girare alla larga. E le raccomando di stare attenta quando esce da sola. Alle ragazze dico: occhio ai narcisisti. Dicono che se li lasciate si ammazzano, ma quelli non si ammazzano mai. Piuttosto accoltellano la fidanzata”.