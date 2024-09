Annamo bene… e a Roma si pensa subito a un’unica regina: SORA LELLA | Ecco i posti più iconici della nonna più amata di sempre

I grandi volti di Roma: personaggi che hanno fatto la storia della città

Roma è una città ricca di storia e cultura, e non è soltanto il suo straordinario patrimonio architettonico a renderla speciale. I personaggi famosi nati e cresciuti nella capitale sono entrati a far parte del folklore romano, diventando simboli della città stessa. Questi volti noti, amati e ricordati con affetto, hanno lasciato un segno indelebile nel cuore dei romani e, in molti casi, anche nella cultura italiana e internazionale.

Il carattere romano, colorito e schietto, si riflette nei suoi grandi protagonisti: attori, comici, sportivi e artisti che sono diventati delle vere e proprie icone. Da Alberto Sordi, indimenticabile maschera della romanità con il suo humor pungente e la sua capacità di raccontare vizi e virtù dell’italiano medio, fino a Francesco Totti, il Pupone, il simbolo della Roma calcistica, amato dai tifosi come un fratello.

Anche personalità del mondo dello spettacolo come Gigi Proietti e Anna Magnani rappresentano un legame stretto con l’anima della città, incarnando lo spirito ribelle, ironico e genuino della Capitale.

La cultura popolare romana è vasta e coinvolgente, e le storie dei suoi personaggi sono trasmesse di generazione in generazione. Sono visti quasi come membri della famiglia, tanto sono vicini al cuore della gente. Tra questi, c’è un personaggio che più di tutti ha saputo farsi amare e ricordare: Elena Fabrizi, meglio conosciuta come Sora Lella.

La Sora Lella: simbolo della romanità autentica e il tour a lei dedicato

Sora Lella è una delle figure più amate di Roma, tanto che il suo nome è diventato sinonimo di autenticità romana. Nata nel 1915, Elena Fabrizi è stata sorella dell’attore Aldo Fabrizi e una delle figure più rappresentative del cinema italiano e della cultura popolare della città. Con il suo carattere deciso e la battuta sempre pronta, Sora Lella ha conquistato il cuore degli spettatori grazie ai suoi ruoli nei film, dove interpretava spesso la donna romana di quartiere, forte e materna. La sua carriera cinematografica si lega indissolubilmente al regista Carlo Verdone, che la volle nel cast del celebre film Bianco, Rosso e Verdone. In questo film, la Sora Lella recitò il ruolo della nonna di Verdone, regalando al pubblico alcune delle scene più memorabili e divertenti della commedia italiana.

Oggi, grazie all’iniziativa di Fabrizio Politi, creatore della pagina Instagram misteruniquelife, è possibile ripercorrere i luoghi più significativi legati alla vita di Sora Lella attraverso un tour speciale. Politi ha individuato quattro punti fondamentali della città che permettono di omaggiare la memoria di questa grande figura della romanità:

Vicolo delle Grotte , vicino a Campo de’ Fiori, è il luogo dove si trova una targa commemorativa che ricorda la nascita di Aldo Fabrizi e della sua famiglia. Qui, è possibile immergersi nella storia della famiglia Fabrizi, che tanto ha dato al cinema e alla cultura italiana.

l'antico Bar Mariani, un altro luogo iconico del tour, si trova sotto casa di Carlo Verdone e Alberto Sordi. Proprio in questo bar, Verdone chiese a Sora Lella di prendere parte al suo film, segnando l'inizio di una collaborazione che avrebbe portato a uno dei ruoli più amati nella sua carriera cinematografica. Ecco altri due posti da scoprire, scorri nella lettura.

La celebrazione della romanità

Tra gli altri posti, non possono non essere menzionati questi:

Ristorante da Sora Lella che si trova sull’Isola Tiberina, gestito ancora oggi dalla famiglia Fabrizi, nello specifico dai suoi nipoti. Questo è un altro simbolo del legame indissolubile tra la Sora Lella e Roma. Il ristorante, famoso per la sua cucina tradizionale romana, è una tappa obbligata per chiunque voglia assaporare i piatti tipici della Capitale e respirare l’atmosfera autentica della città.

Non può mancare una visita a piazza Santa Maria in Trastevere, dove un murales dedicato alla Sora Lella, realizzato da un collettivo di street artist, celebra quella che è considerata l'ultima grande matrona romana. Il murales è un omaggio visivo a questa figura iconica, ricordata non solo per la sua bravura sul set, ma anche per il suo legame indissolubile con la città e con la sua gente.

Il tour dedicato alla Sora Lella rappresenta un modo per riscoprire i luoghi e le storie che hanno contribuito a creare il mito di questa donna straordinaria, simbolo eterno della romanità più autentica. La storia di Roma si intreccia indissolubilmente alla storia dei suoi volti noti.