Anna, questa volta hai toppato | La Pettinelli bacchettata dai piani alti: il suo ERRORE più grande vola a Sanremo

Pare che non ci sia più nulla da fare per Anna Pettinelli. Tutti le stanno puntando il dito contro. Andiamo a scoprire il motivo.

Da qualche anno Anna Pettinelli ha il ruolo di maestra di canto nel talent show più noto della Mediaset. Stiamo parlando di Amici di Maria De Filippi, il programma televisivo che permette ai giovani di rendere la propria passione un lavoro a tutti gli effetti.

Ottenere un banco nella scuola significa avere la possibilità di mostrare a tutti le proprie doti artistiche con la speranza di avere le porte aperte nel mondo dello spettacolo. Basta pensare che alcuni allievi hanno saputo cavalcare l’onda del successo al punto tale da raggiungere una certa notorietà nel mondo della danza o del canto.

Isobel Kinnear, per esempio, è stata una allieva e adesso fa parte del corpo dei ballerini professionisti. Inoltre ha avuto anche la possibilità di collaborare con varie compagnie di danza, chiaro segno che il suo talento è riconosciuto a 360 gradi.

In lei ci ha sempre creduto fortemente Alessandra Celentano, la maestra severa per eccellenza. Spesso si scontra con i suoi colleghi per diverse opinioni sulle esibizioni degli allievi. Nelle ultime ore ha ceduto il posto ad Anna Pettinelli, in quanto si sta parlando di lei per un motivo preciso. Andiamo a scoprire qual è.

Anna Pettinelli, guai in vista ad Amici

Alessandra Celentano sta dando del filo da torcere a Deborah Lettieri mentre Anna Pettinelli quasi sempre discute soprattutto con Rudy Zerbi. Durante le puntate della domenica si punzecchiano a vicenda e qualche volta interviene anche Lorella Cuccarini.

Stavolta non sono solo Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini a puntarle il dito contro. Purtroppo, in seguito a una notizia pubblicata sul sito de lanostratv.it, non ha potuto fare nulla. Ecco cosa sta succedendo.

Una notizia del tutto inaspettata per la maestra

In poche parole la notizia riguarda la prossima edizione del Festival di Sanremo che avrà al timone della conduzione Carlo Conti. L’evento canoro più famoso d’Italia dà la possibilità a dei cantanti di cantare sul palco dell’Ariston. I nomi dei Big in gara saranno dati domenica 1 dicembre in diretta al TG1, come riportato da davidemaggio.it. Nulla di strano, se non fosse per il fatto che sul portale dagospia.it sono stati riportati al momento sette.

Tra questi ci sarebbe Sarah Toscano, ovvero la vincitrice dell’ultima edizione di Amici. I telespettatori ricorderanno sicuramente il suo percorso nella scuola che spesso ha avuto dei momenti no per via dei pareri negativi della Pettinelli. Adesso che Sarah potrebbe cantare a Sanremo qualche fan avrà sicuramente da ridire sulla maestra che non ha mai creduto nelle sue potenzialità.