Angelina Mango, l’incubo è finito: questa volta l’Eurovision non c’entra nulla: sua madre ha rischiato grosso

Angelina Mango ha dovuto affrontare una situazione critica. Dopo la bufera dell’Eurovision, la paura per la madre.

Angelina Mango è una cantante e giovane promessa del mondo della musica. In molti potrebbero sapere che si tratta di una “figlia d’arte”, ossia della figlia di un noto cantautore: Mango. Per quanti hanno seguito Sanremo, è fatto noto che lei e il padre fossero legati in modo profondo.

Purtroppo, qualche anno fa, Mango è venuto a mancare per un attacco cardiaco, proprio sul palco, durante quello che è stato il suo ultimo concerto. Il tragico evento è stato seguito da molti con un certo cordoglio. Per questo motivo, quando Angelina ha portato la cover di una canzone paterna al Festival, il pubblico si è commosso.

Per chi non ha seguito le vicende della kermesse sanremese, può essere utile sapere che Mango è stata la vincitrice di questa edizione, l’ultima di Amadeus. La vittoria della cantante è stata piuttosto discussa, soprattutto da quanti avrebbero preferito a lei Geolier.

Ciononostante, la fama e il successo di Angelina Mango sono stati indiscutibili nei mesi successivi al Festival, benché in quanto artista fosse già un nome piuttosto noto in precedenza. La stessa Napoli di Geolier l’ha infatti accolta più volte in questi anni, dopo che la cantante aveva manifestato il suo amore per la città partenopea.

L’inizio dell’incubo

Per tradizione, il vincitore di Sanremo è automaticamente iscritto alla competizione dell’Eurovision. Per Angelina Mango non è stato tutto semplice, poiché le critiche sul suo personaggio e persino sul suo vestiario, ritenuto controverso, l’hanno destabilizzata.

Infatti, si è discusso dell’episodio della bandiera italiana sfoggiata con orgoglio sul palco. Qualcuno sul web ha interpretato la sua scelta politicizzandola, ossia ritenendo avesse voluto strizzare l’occhio alla Palestina, di cui la bandiera italiana condivide alcuni colori. In tutto questo trambusto, però, è capitato qualcosa di molto grave a lei e a sua madre: Laura Valente.

Cos’è successo a Laura Valente?

Nell’ultimo anno si è parlato molto di Angelina Mango e di suo padre, ma poco della madre, Laura Valente. Non tutti ricordano, infatti, che Valente sia stata a sua volta una celebre cantante. Si tratta infatti della famosissima ex voce dei Matia Bazar. Ad ogni modo, l’incubo di Mango e Valente è cominciato proprio a Sanremo.

Un uomo di 49 anni ha iniziato a fare stalking alle due. Mail, telefonate, lettere minatorie e l’inquietante presenza dell’individuo alla kermesse italiana sono solo alcuni degli atti persecutori che ha dovuto affrontare questa famiglia. L’uomo avrebbe infatti tentato l’avvicinamento alla sicurezza spacciandosi per un ex fidanzato incaricato di proteggerla da presunti stalker. Fortunatamente, l’incubo è finito. Il vero stalker è stato condotto in custodia dalle forze dell’ordine.