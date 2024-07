Andiamo a prendere un caffè a Roma: solo in questi posti trovi il più buono in assoluto | Se porti gli amici farai un figurone

Vuoi bere uno squisito caffè nella Capitale? Vai qui e potrai sorseggiare il top dei top.

Nonostante siamo in piena estate, dunque faccia parecchio caldo, anche al mattino, appena svegli, non possiamo rinunciare alla classica tazzina di caffè. Molti lo bevono ancora quando sono a letto, mentre altri non si sognano nemmeno di lavarsi la faccia senza averlo bevuto. C’è chi lo sorseggia in piedi, prima di andare a lavoro, mentre chi preferisce berlo al bar.

Ed è qui che ci si reca solitamente per una corroborante pausa, o per incontrare un cliente o per scambiare 4 chiacchiere con un amico. Questa bevanda è talmente amate e famosa che le sono state espressamente dedicate le classiche pause caffè. Inoltre, quando si vuole conoscere una persona, la si invita la prima volta per il famoso caffè conoscitivo.

Se vi trovate a Roma dovete assolutamente fare un salto in questi bar. Difatti è proprio in questi posti che vi possono offrire i più buoni in assoluto. Cominciamo dunque con la nostra rassegna, grazie alla dritte dateci da Roma Today. Intanto vi sveliamo che vi presenteremo 7 bar e torrefazioni degni di nota e che vi consigliamo pertanto di segnare in agenda.

Roma, dove puoi gustarti il più buon caffè

Cominciamo con una delle più rinomate e famose in assoluto, ovvero quella della Del Faro. Qui potrete gustare un caffè artigianale, proveniente da coltivazioni sostenibili. Il locale è molto tranquillo, quindi l’ ideale per un incontro di lavoro. Si parla a go go di tradizione anche se ci rechiamo alla Sant’Eustachio.

È conosciutissima presso tutti i romani, per via del caffè 100% arabica superiore, tostate interamente a legna. Tuttavia il processo non è aggressivo ed è per questo motivo che dona alla bevanda un gusto morbido, nonché un’ aroma unico e un sapore indimenticabile. Meta particolarmente amata dai turisti è la Casa del Caffè Tazza D’Oro, che tuttavia è una vera istituzione della Capitale.

Altre torrefazioni imperdibili

Si tratta di una torrefazione nata nel 1946 e che ora è una delle caffetterie più famose al mondo. Bontà a profusione e location molto particolare la troveremo al Tram Depot. Il suo x-factor è al selezione accurata dei chicchi di caffè. Meritano più di una visita anche il Castroni Caffè, la torrefazione romana più antica, con varie sedi sparse per Roma.

Proseguiamo il viaggio con il Roscioli Caffè, nato nel lontano 1872. Qui una buona tazzina di caffè può essere accompagnata da una squisita pasticceria, nata in un laboratorio interno, Infine, segnatevi anche il Sasha Caffè 1919 che può contare su 2 punti vendita. Il suo punto di forza sono le miscele utilizzate quali l’arabica e la robusta. Da considerare anche la divina crema caffè e gli strepitosi cappuccini.