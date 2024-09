‘Amore stasera vengono i miei fratelli a cena’: respira, non andare in panico | La ricetta perfetta esista ed è pronta in 5 minuti

Invito improvviso a cena ai tuoi amici, o forse tuo marito ha invitato i suoi fratelli all’ultimo momento? Tranquilla, segui questa ricetta a risolverai alla grande.

Ora che settembre è finalmente giunto nelle nostre vite è particolarmente piacevole trascorrere delle ore liete nelle nostre case per rilassarci e divertirci coi nostri cari. Con il fatto che siamo tutti quanti tornati al lavoro, il tempo a nostra disposizione per le faccende domestiche e per creare manicaretti è sempre meno.

In ogni caso basta giocare d’anticipo e sapersi organizzare per tenere una dimora linda e ordinata, nonché per poter beneficiare di pasti genuini nel corso della settimana. Il punto è che alle volte possono giungere visite inaspettate da parte di parenti, amici e vicini di casa. A quel punto, tendiamo ad andare in men che non si dica in tilt, soprattutto se l’ora di cena si avvicina pericolosamente.

Insomma, il classico caffè non basta più. Ergo, se non abbiamo nulla di pronto a disposizione, non sappiamo che pesci pigliare. Tanto più che non è gentile metterci a cucinare mentre abbiamo ospiti in casa. Oppure succede che nostro marito, tornando alla base, ci comunichi di aver invitato colleghi, amici o fratelli per la serata, per parlare di alcune questioni urgenti.

Un invito a cena all’ultimo momento, niente panico

Pure in codesta situazione non c’è motivo di preoccuparsi, anche perché il panico può portarci a sbagliare. Ricordiamoci che le donne sono multitasking, pertanto possono compiere molte azioni contemporaneamente, ottenendo buoni risultati. Chiaro che poi si può chiedere la collaborazione del proprio consorte o dei figli, per sistemare qualche cosa in casa o lavare piatti e stoviglie ancora sporche.

Oltre a ciò scegliamo subito la tovaglia e il servizio da utilizzare per il pasto. Mentre nostro figlio o marito lava i piatti e le posate, per poi asciugarli, noi dobbiamo penare al menù da proporre ai nostri ospiti. Chiaro che, se abbiamo a disposizione poco tempo, non potremo puntare a pietanze eccessivamente elaborate. Il nostro aiuto a livello di coordinazione ci viene il profilo Tik Tok @thisilexylife.

Parola d’ordine, organizzazione

In realtà la tiktoker ci racconta come risolvere la questione di un pranzetto organizzato all’ultimo minuti, ma le sue dritte sono comunque applicabili anche nel caso della cena. In sostanza, dopo aver deciso il menù, entriamo in azione. Mentre sul fuoco si cuoce il cibo e il fono è attivo per cuocerne altro, noi incominciamo a preparare la tavola.

Facciamolo in maniera molto particolare, a seconda dei nostri ospiti e di ciò che serviremo. Giochiamo anche con l’impiattamento. Una volta che avremo finito di cucinare, poniamo subito le pentole all’interno della lavastoviglie. In questa maniera diremo di no al disordine. Ricordiamoci di rendere l’ambiente molto accogliente, arieggiando la stanza e disponendo sul tavolo anche un vaso di fiori freschi.