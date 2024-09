Ami il calcio e vivi nella Capitale? Ecco il pub che fa per te | Vacci subito e recita questo MOTTO

Pub e calcio: un binomio sempre più amato

Negli ultimi anni, i pub hanno conquistato un posto di rilievo nel panorama della vita notturna e sociale in molte città. Questi locali, caratterizzati da atmosfere accoglienti e rilassate, sono diventati luoghi di ritrovo per persone di tutte le età, sia giovani che adulti, in cerca di uno spazio informale dove trascorrere del tempo insieme. I pub offrono una vasta gamma di birre, spesso artigianali, e cibi semplici ma gustosi come panini, hamburger e patatine fritte, rendendoli l’ambiente ideale per serate spensierate e conviviali.

Un fenomeno molto diffuso è quello degli Irish pub, locali che cercano di ricreare l’atmosfera tipica dei pub irlandesi, con arredi in legno scuro, luci soffuse e una vasta selezione di birre, in particolare Guinness, e whiskey irlandesi. In questi pub, la musica dal vivo e gli eventi a tema creano un ambiente vivace e coinvolgente, che attira ogni sera numerosi avventori.

Ma i pub non sono solo luoghi di aggregazione serale. Da tempo sono diventati anche punti di ritrovo per gli amanti dello sport, in particolare del calcio. Gli schermi televisivi piazzati strategicamente all’interno di questi locali permettono ai tifosi di seguire le partite insieme, in compagnia di amici o di sconosciuti accomunati dalla stessa passione per la propria squadra del cuore. La formula birra e partita è ormai un rituale consolidato per molti appassionati, che preferiscono l’atmosfera collettiva e festosa del pub rispetto alla solitudine del divano di casa.

In molte città italiane, come Roma, il binomio pub e calcio è particolarmente diffuso. Qui, diversi locali non solo trasmettono le partite, ma hanno creato un ambiente completamente dedicato a questo sport. È il caso di Poldo Panino League, un locale che ha fatto del calcio la sua caratteristica distintiva.

Poldo Panino League: quando il calcio diventa protagonista anche a tavola

Nel cuore di Roma, in via del Pellegrino, si trova Poldo Panino League, una panineria aperta alla fine del 2023, che ha saputo coniugare due passioni molto amate dagli italiani: il calcio e i panini. Il locale, già noto a Tivoli dal 2009, ha creato un vero e proprio concept dedicato agli appassionati di sport, offrendo un ambiente unico, dove ogni dettaglio richiama il mondo del pallone. Il pavimento del locale è disegnato come un campo da calcio, e dal soffitto scendono palloni, mentre le pareti sono decorate con magliette autografate dai grandi campioni. I protagonisti del menù sono ovviamente i panini, ognuno dei quali porta il nome di una leggenda del calcio. Ci sono più di 40 varietà di panini, tutti preparati con ingredienti di qualità e dal sapore deciso.

Tra i panini più famosi troviamo il Poldone, un panino di quasi 1,3 kg, o lo Special One, un mix di sapori tra cui salsa rosa, gamberetti, e fesa di tacchino. Non mancano nomi iconici come Er Pupone, dedicato all’ex capitano della Roma Francesco Totti, e Ibra Cadabra, ispirato al noto calciatore Zlatan Ibrahimović.

Un’esperienza a 360° per i tifosi

Il successo di Poldo Panino League non si limita solo al suo concept originale. La qualità del cibo è al centro dell’offerta, con un pane sfornato direttamente in loco e farcito al momento per mantenere la giusta croccantezza all’esterno e la morbidezza all’interno. I fratelli Mauro e Francesco Teodori, ideatori del format, puntano su ingredienti selezionati, con un’attenzione particolare alle eccellenze italiane.

Non solo calcio e panini, Poldo Panino League si distingue anche per la sua collaborazione con la chef stellata Cristina Bowerman, che ha creato un panino solidale, chiamato Anima Candida, il cui ricavato viene in parte devoluto all’organizzazione Rise Against Hunger per combattere la fame nel mondo.