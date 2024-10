Amanti della ROYAL FAMILY non prenotate viaggi a Londra | Gli inglesi si spostano a Roma: ecco dove incontrare ‘parte’ della CROWN

Siete fan della mirica Royal Family? Non dovete correre a Londra, ora potete incontrarla qui.

Ancora un volta la mitica Royal Family fa ancora parlare di sé. Tuttavia, a questo giro, non si parla dello scontro fra la pecora nera e i familiari. No, Harry non è da tirare in ballo, sebbene sia sempre una persona molto interessante per la Cronaca Rosa Mondiale. Si continua a mormorare del suo difficile rapporto con Meghan.

Dunque sono forse William e Kate a far mormorare di loro? No! Neppure, anche se la preoccupazione per la malattia della Duchessa ha fatto spaccare in mille pezzi i cuori dei fan. E che dire di Carlo e Camilla? Che hanno lasciato il segno, soprattutto dopo aver cotto salsicce per la popolazione locale nel corso di un viaggio in Australia.

Nonostante i membri della Royal Family siano sempre spesso in giro per il mondo, a stretto giro torneranno a Londra, dove trascorreranno le Feste. Ora per i loro fan pare che ci sia una novità, ovvero che per incontrarli non dovranno andare in Inghilterra, dato che molti di loro sono presenti nella Capitale.

Royal Family, ora la puoi incontrare a Roma

Chiaro è che è tantissima la curiosità di vedere qualcuno da vicino, anche dopo aver seguito con vivo interesse la serie disponibile su Netflix The Crown, che tanto ha fatto parlare per tanti fatti narrati da vicino sulla compianta Lady D. Molto interesse è stato lo sguardo rivolto al rapporto tra Carli e Camilla, prima che si sposassero, oltre che alla Regina Madre, considerata un vero mito.

Tuttavia, dove possiamo incontrare alcuni membri della Famiglia Reale? Nella Capitale sì, ma dove esattamente? Cominciamo a dire che sono già presenti in loco, dato che sono arrivati il 22 ottobre e ci resteranno fino al 10 novembre, quindi passeranno in loco durante il Ponte di Ognissanti. Si potrà dunque approfittarne per fare un salto in nella Capitale, nella speranza di vederli.

La trovi in scena qui

In realtà la Famiglia Inglese a cui facciamo riferimento non è quella attuale, ma una che proviene dal passato, un passato che tutti noi conosciamo, non solo per averla studiata a scuola, ma anche per la grandezza teatrale di William Shakespeare. Infatti, fino al 10 novembre 2024, al Teatro India di Roma, sito in via Lungotevere Vittorio Gassmann 1, andrà in scena il Riccardo III.

Si tratta, come ci svela Roma Today, di un progetto ad opera di Luca Ariano e Pietro Faiella, per la regia del primo. È definibile come un viaggio a perdifiato e molto affascinante nella mente del Duca di Glowchester. Per quanto concerne gli orari di inizio spettacoli, dal 29 ottobre al 9 novembre, alle 20.00, mentre domenica 3 e domenica 10 novembre alle 18.00.