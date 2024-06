Amadeus in shock, la separazione dalla moglie è ufficiale: non si vedranno più | I motivi della scelta

Amadeus e Giovanna Civitillo non saranno più insieme. La scelta di lui ha spiazzato molti, ma ormai è ufficiale.

Amadeus è un noto conduttore televisivo ingaggiato dalla rete Rai. La sua carriera non è partita però con il piccolo schermo, bensì con la radio, insieme al compagno e collega Fiorello. Insieme, hanno condotto diversi programmi, dopodiché, Amadeus è arrivato a un successo nazionale in tv.

Molti potrebbero ricordarlo per aver condotto le ultime edizioni di Sanremo, la kermesse che ha fatto record di ascolti negli ultimi 4 anni. Fu Amadeus il direttore artistico dell’edizione di Bugo e Morgan, quella che precedette immediatamente lo scoppio della pandemia.

Ciononostante, Amadeus è noto anche per aver risollevato programmi che erano in fase stagnante, come ad esempio Affari tuoi, seguitissimo da adulti e giovani. Inoltre, è proprio durante un programma televisivo che il conduttore a cinque stelle ha incontrato per la prima volta Giovanna Civitillo.

Si tratta di un programma diretto dall’uomo in questione ben 20 anni fa, ossia l’Eredità. Lì, Giovanna occupava il ruolo della ballerina. Sul web sono infatti presenti alcuni stralci di programma che immortalano i due intenti a flirtare davanti alle telecamere.

La storia tra Ama e Giovanna

Giovanna Civitillo è stata ballerina per l’Eredità, ma ha poi proseguito il suo lavoro in campo televisivo al fianco di Antonella Clerici, con la trasmissione “È sempre mezzogiorno”. Lei e Amadeus sono stati sempre una coppia molto affiatata e unita.

I due hanno infatti dato alla luce il secondo figlio del conduttore, ossia Josè. Insomma, com’è possibile che i due, così amati e seguiti dal pubblico, abbiano deciso di prendere strade diverse? Tutto ha a che fare con la scelta di Amadeus di non esplorare un’altra rete: il Nove.

Amadeus passa al Nove

Di recente è giunta la notizia per cui Affari tuoi non sarebbe più stato un programma trasmesso da Rai. In molti si sono dispiaciuti dell’accaduto, ma poi è trapelata un’altra notizia: non verrà soppresso il format, ma trasferito sul Nove.

Stessa cosa accadrà per Amadeus: il conduttore ha deciso di non rinnovare il contratto con mamma Rai. Le ragioni sono attualmente ignote, ma il tutto è ufficiale. Ama si dedicherà all’esplorazione di un’altra rete, vale a dire il Nove. Diversamente accadrà per Giovanna Civitillo: lei ha deciso di restare in Rai. I due, perciò, si separeranno solo da un punto di vista meramente professionale.