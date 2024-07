Allarme uova, se le posizioni così in frigo devi assolutamente buttarle via | Questo è l’unico metodo affidabile

Uova, se non vuoi farle andare a male e stretto giro non metterle mai qui nel frigo. Come correggere il tiro.

Quando andiamo a fare al spesa al nostro supermercato di fiducia, solitamente non ci scordiamo mai di comprare un pacchetto di uova. Possiamo trovarle in confezioni da 4, da 6, da 12 o ancora più numerose. Il consiglio è quello di non esagerare mai, comperandone troppe in una volta se non siamo parecchi in famiglia e non dobbiamo cucinare molti dolci a stretto giro.

Inoltre nutrizionisti, esperti di alimentazione in linea generale e nostri medici curanti, ci raccomandano di non consumarne mai troppe, al massimo due volte a settimana. Se ci accingiamo a preparare un frittata, che ha sempre il suo perché, dovremo calcolarne due di esse a persona. In ogni caso un problema che riguarda il cibo in linea generale, dunque le uova, è quello è relativo alla loro giusta e mirata conservazione.

Non è una questione da poco, perché qualora si commetteranno errori al riguardo, potremmo rischiare concretamente di vederle andare a male in un battito di ciglia. Cominciamo a dire che nei vari storie le vediamo poste in scansie fuori dal reparto frigo. Il primo sbaglio da non commettere è proprio quello di non fare la stessa cosa come le portiamo a casa.

Mai lasciarle fuori dal frigorifero

Non appena apriamo le borsine della spesa poniamole subito dentro il frigo e chiudiamo la sua anta. Non togliamole mai dalla loro confezione, Riguardo a ciò, meglio ancora se essa sia di cartone, dal momento che la plastica è un materiale che tende a far sudare anche gli alimenti, quindi a farli andare a male con maggior velocità.

Facciamo anche massima attenzione a chiudere bene la confezione, una volta che l’abbiamo aperta e cerchiamo di consumare le nostre uova non oltre la data di scadenza. Tuttavia se notiamo, quando le rompiamo qualche cosa di strano, anche se in teoria non sono scadute, non usiamole, per la nostra salute. Ricordiamoci difatti che potrebbero essere state contaminate dalla salmonella.

Un luogo dove non metterle mai

Tuttavia, se vogliamo dormire sonni tranquilli, oltre a puntare su quelle di qualità, non mettiamole mai dentro il frigo, nel classico spazio portauova, posto esattamente dietro l’anta. Il motivo è molto semplice e assai intuitivo. Noi, aprendo questo elettrodomestico con una certa frequenza per porre altri cibi o prelevarli , metteremmo le uova in una condizione molto stressante, per via dei continui sbalzi termici.

Capite dunque bene che ciò favorirebbe il loro deperimento in modo molto veloce. Piuttosto, lasciandole nel loro involucro e poniamole nel piano intermedio del frigorifero, dove il fresco si percepisce bene ma non è mai eccessivo. Ricordiamo infatti che il caldo tende a salire. Questa dritta ce l’ha donata in una bel video sul suo Canale YouTube, Il Lato Positivo.