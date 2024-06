Allarme privacy, tutti i dati sono a rischio: se navighi senza queste precauzioni tutti sanno dove vivi | Proteggiti subito

Attento! I tuoi dati sono a serissimo rischio. Occhio a come navighi o perdi tutto quanto.

No, decisamente non si può mai e poi mai starsene tranquilli e riposare sereni su due comodi e soffici guanciali. Al di là della crisi a dir poco pazzesca che circola ancora nel nostro Paese e dei rincari che sono grandi protagonisti di ogni settore, ha donarci non poche preoccupazioni sono le truffe che viaggiano soprattutto online.

Diciamo che il vasto mondo del Web è diventato sempre più un terreno fertile per l’azione di numerosi malviventi. Ormai, con l’avvento dei Social, tutti sanno tutto di tutti. Il punto è che noi non ci rendiamo conto di mettere il più delle volte la nostra vita, compresa quella privata, fin troppo in piazza.

E nel farlo facciamo pure intendere i nostri spostamenti. Niente di più sbagliato. Difatti in tal modo i ladri potranno sapere quando non siamo in casa e decidere pertanto di entrare in azione in quel momento. Attenzione dunque anche a parlare di vacanze. Meglio postare qualche foto quando siamo già tornati alla base.

Allarme privacy, ora sanno anche dove abiti anche se non te ne accorgi

Tra gli altri errori che facciamo c’è quello di fotografare la nostra casa e i nostri oggetti di valore. Ciò può diventare difatti motivo di vivo interesse per gente senza scrupoli. E con la bruttissima aria che tira ovunque il numero di codesta categoria di esseri umani è decisamente tristemente aumentata.

Occhio anche a rivelare, il nostro indirizzo. Talvolta non ci rendiamo conto di averlo reso sostanzialmente pubblico, magari perché non siamo molto esperti della Tecnologia. Fatto sta che poi sui nostri profili ci sta. Oppure capita che accettiamo, quando scarichiamo delle App, di acconsentire ad alcune informazioni, come la nostra posizione. Al di là di ciò, quando navighiamo, soprattutto su siti che non conosciamo, stiamo attenti a questo aspetto oppure ci ruberanno tutto quanto.

Occhio a dove clicchi e a che cosa compili

In sostanza mai e poi mai cliccare su banner pubblicitari o link strani. Difatti potrebbero in men che non si dica dirottarci su altri fallaci e nel mentre installarci sul nostro dispositivo un potente malware capace di rubarci tutti quanti i dati, compresi quelli sensibili. E soprattutto non compiliamo mai form inserendo anche il nostro iban o riferimenti per la nostra carta di credito.

In realtà sono tantissimi a fare questa richiesta con la scusa di inviarci offerte esclusive e vari gadget in omaggio. E anche qui, saremmo indotti a scrivere bello chiaro il nostro indirizzo di residenza al fine di ricevere il tutto direttamente a casa nostra. A quel punto molte informazioni, tra cui questa, saranno date a terzi e saremmo subissati di chiamate e di visite da parte di chi tenta di fregarci.