All you can eat di carne a Roma, qui con 25 euro ti danno bruschette, taglieri e una corposa grigliata mista | L’Angus è favoloso, e le patatine sono incluse

Carne All You Can Eat - pixabay - RomaIT.it

A Roma esiste lo All You Can Eat di carne. Mangi bene e tanto ma spendi due spicci.

La notizia farà sobbalzare sulla seggiola i più. Ora poi che l’autunno sta ufficialmente per entrare nuovamente nelle nostre vite, è decisamente più piacevole gustarsi dei piatti di carne in buona compagnia. Se poi possiamo contare su un locale che ci consente di mangiarne a volontà spendendo solo 25 euro, è decisamente da festeggiare.

Oltretutto si trova a Roma, città da sempre amata dai turisti. Qui viene messa in atto per la cena la formula, super conosciuta pure in Italia, All You Can Eat, che perlopiù viene applicata nei ristoranti giapponesi di sushi anche a pranzo. Ora, però, anche altre realtà si stanno attrezzando in tale direzione, magari cominciando a proporla solo in determinati momenti o giorni all’interno della settimana.

Tornando sul ristorante della Capitale, sappiate che il prezzo poco fa citato è valido per gli adulti. I bimbi invece pagherebbero solo 19 euro, bevande escluse in entrambi i casi. Fatto sta che mangiare a iosa bruschette, taglieri di salumi e carne cotta alla brace senza temere, una volta giunti alla cassa, di dover fare i salti mortali per pagare il conto, ci consentirà di vivere meglio il pasto in compagnia.

Ti riempi la pancia di carne con soli 25 euro

Tra l’altro le porzioni sono decisamente molto abbondanti. Pertanto può essere che già al primo giro decidiate di fermarvi. A mostrarcele molto chiaramente in un video piuttosto dettagliato su TikTok è @aperitiviroma. In ogni caso qui, non possiamo parlare solo di aperitivo ma di una cena vera e propria o di quello che viene definito apericena.

Oltre alla carne e ai salumi possiamo pure ordinare a oltranza le patatine che, si sa, rappresentano sempre qualcosa di molto stuzzicante sia per i grandi che per i piccini. Pure i dolci sono molto interessanti e un pancakes al cioccolato, bello soffice e morbido, pare essere il fiore all’occhiello del reparto dolciario.

Qui mangi tutto quel che vuoi a cena

Tutto ciò potrete gustarlo se farete un salto a cena al DK33 sito a Fonte Nuova, in Via Nomentana, 333. I famosi apericena sono serviti, tutti i giorni, dalle ore 18.30 alle 20.30. Inoltre il locale, per la gioia della sua numerosa clientela, vanta pure un confortevole parcheggio privato.

Il ristorante ha un aspetto e una mobilia industrial chic ed è assolutamente l’ideale per trascorrere una serata lieta in compagnia dei propri amici o della propria famiglia dopo un bel pomeriggio trascorso a passeggio per le vie della Capitale ove si è fatto il pieno di bellezza, storia e di arte.