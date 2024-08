‘Alfonso vengo al GF ma ho paura’: Signorini viene a saperlo di sfuggita | Il vippone incute ansia ai vertici Mediaset

Il vip è prontissimo a varcare la famosa porta rossa a settembre ma ha una gran paura. Ora Signorini ne è al corrente.

Manca davvero poco, pardon, pochissimo all’apertura della Casa Più Spiata d’Italia. I nomi sui concorrenti famosi sono ancora top secret a parte uno. Diciamo che costui avrebbe fatto intendere, durante una chiacchierata concessa a Nuovo Tv. No, chiaramente non lo ha detto ma è praticamente quasi certo che lui al GF ci sarà.

Tuttavia l’artista, che è amatissimo dal grande pubblico italiano, non è nuovo ai reality. In passato ha infatti partecipato all’Isola dei Famosi anche se la sua esperienza in Honduras non è stata affatto esaltante. Lui tra l’altro al GF c’è già stato in passato anche se non come concorrente. Diciamo che la sua è stata una presenza mordi e fuggi.

In ogni caso non è affatto passata inosservata ed è stata fondamentale per dare la forza necessaria alla persona per la quale era entrato nel giardino della Casa al fine di voler rimanere ancora all’interno del gioco che stava andando un po’ troppo per le lunghe. Del resto stiamo parlando di una mamma e che di certo avrà sentito fortissimo la lontananza della figlia.

Il vippone è pronto per il GF ma ha paura

A pensare alla creatura c’era lui. Lui che però per un certo periodo non si era fatto vedere. Si era ammalato di Covid e non voleva far spaventare la sua dolce metà e che ha saputo della sua malattia molto tempo dopo. Loro due costituiscono indubbiamente una delle coppie più belle in assoluto del vasto mondo dello Spettacolo Italiano.

Sono innamoratissimi e, sebbene di tanto in tanto, nascano delle voci che parlino della fine del loro matrimonio, alla fine nulla di vero c’è alla base. E se inizialmente era lui a fare il tifo per lei da Signorini, ora toccherà alla sua consorte fare altrettanto per lui. Lui che però ha ammesso di avere una gran paura. Gossip e Tv ce ne ha dato notizia.

Enzo Paolo Turchi e la sua nostalgia di casa

Di chi stiamo parlando? Del simpaticissimo Enzo Paolo Turchi che è legatissimo non solo alla moglie Carmen Russo ma anche alla loro figlioletta Maria che oggi è una splendida adolescente. Ed è proprio di loro che potrebbe temere di sentire la mancanza fin dalle prime puntate. E a quel punto potrebbe cedere o uscendo prima del previsto o non risultando interessante per il gioco.

Inoltre dovrà stare molto attento anche solo ad osservare le altre inquiline o anche a essere particolarmente gentile con qualcuna di loro dal momento che la sua mogliettina è una donna molto gelosa. Inoltre, possedendo un caratterino niente male, non si farebbe di certo alcun problema a riprenderlo duramente presentandosi dietro la Porta Rossa.