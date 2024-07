Alfonso mi spiace, ma rifiuto | Il GF perde una super star per la prossima edizione: c’è lo zampino di Carlo Conti

Niente da fare per Signorini. La diva ha scelto Carlo Conti. Al GF non la vedremo.

Il Gossip in questa calda e pazza estate 2024 impazza sempre più soprattutto per quanto concerne i programmi che torneranno in onda a partire da settembre. E non parliamo, riferendoci ad essi, solo di tutti quelli, numerosi e super seguiti, targati Maria De Filippi. Difatti il padre di tutti i reality non smette mai di far parlare a lungo di se.

E anche se lo scorso anno gli autori si erano promessi di presentarci concorrenti, che ora si chiamano semplicemente inquilini, più tranquilli e rispettosi, poi, con il passare inevitabile del tempo e i mesi di reclusione, è venuto fuori il peggio. Non sono mancate litigate furibonde, nonché frasi e scene ricche di mancanza di rispetto.

Tuttavia, grazie anche a svariati colpi di scena, anche a sto giro, come si dice in gergo, Signorini questo GF se l’è portato a casa. In ogni caso lui ha dovuto non poche volte metterci le pezze, prendendo metaforicamente per le orecchie i partecipanti. A supportarlo in studio le eccellenti Cesara Buonamici come opinionista e Rebecca Staffelli nelle vesti di ragazza Social.

Alfonso Signorini perde una star, lei gli preferisce Conti

Quest’ultima, che è tra l’altro la bellissima figlia del mitico inviato di Striscia Valerio, ha preso il posto che è stato di Giulia Salemi che ora opera con successo in Rai. L’abbiamo tra l’altro vista nelle puntate del sabato pomeriggio de La Vita In Diretta. E la sua uscita di scena dal Grande Fratello aveva fatto non poco storcere il naso ai fan del programma.

In ogni caso i fan dell’influencer hanno tirato un bel sospiro di sollievo quando hanno constatato che in realtà con Alfonso i rapporti di amicizia erano ancora molto solidi. Fatto sta che adesso il conduttore ha un’altra bella gatta da pelare. Difatti la super star ha detto no alla nuova edizione del reality. La colpa? A quanto pare tutta quanta di Carlo Conti!

Beatrice Luzzi, dal GF a Tale & Quale Show, la forte indiscrezione

Secondo una forte indiscrezione che possiamo leggere su TvBlog e riportata anche sul Sussidiario la divina Beatrice Luzzi, arrivata seconda lo scorso anno al GF, potrebbe essere una delle nuove concorrenti di Tale & Quale Show insieme al collega Massimiliano Varrese con il quale, nella Casa Più Spiata d’Italia, sono stati fulmini e saette.

Tuttavia ancora nulla è certo a riguardo. Lo è il fatto che al posto di Loretta Goggi in giuria ci sarà la splendida Alessia Marcuzzi insieme agli storici giudici Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. In ogni caso se l’ex star di Vivere avesse realmente accettato l’invito dal conduttore toscano non potrebbe partecipare nuovamente al reality, nemmeno come sorta di special guest.