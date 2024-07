‘Alfonso lei è perfetta per il GF’, Signorini è stato messo in guardia | Con la top model lo share vola in alto

Chi è la concorrente perfetta per la prossima edizione del padre di tutti i reality? Con lei Signorini vola alto.

Mancano meno due due mesi alla messa in onda del GF ed è sempre più forte il clamore che ruota intorno al programma. Diciamo che ormai la curiosità di conoscere i nomi dei prossimi inquilini, perché ora si chiamano così i concorrenti, è davvero molto ma molto alta. In ogni caso non c’è da meravigliarsi riguardo a ciò anche perché negli scorsi anni è proprio in questo periodo che arrivava qualche certezza.

Adesso invece navighiamo ancora nell’incertezza anche se Alfonso Signorini, con il suo affiatatissimo team lavorativo, è a lavoro da tempo per scegliere i partecipanti. Nel frattempo in tutta Italia, da Nord a Sud, stanno impazzendo i casting, soprattutto nei luoghi di villeggiatura dove lo stesso Giuseppe Garibaldi incontra gli aspiranti partecipanti.

Tuttavia il grande pubblico è soprattutto curioso di sapere quali saranno i vip che varcheranno in autunno la celebre porta rossa. Si ipotizza, come del resto è già capitato soprattutto nelle ultime edizioni, che non mancheranno grandi protagonisti di Uomini e Donne nonché di Temptation Island.

Alfonso Signorini al lavoro per il nuovo GF

E a vincerlo nel 2023- 2024 è stata proprio una stella del viaggio dei sentimenti quale la bellissima Perla Vatiero che è tornata a fare coppia fissa con il suo ex Mirko Brunetti. Il triangolo composto dai due e dalla tentatrice Greta ha lasciato con il fiato sospeso a lungo gli spettatori. E ora pare che Signorini voglia a tutti costi nella Casa Più Spiata D’Italia un protagonista dell’edizione ancora in corso.

Parliamo di Lino Giuliano, famoso per i tanti falò rifiutati, richiesti dalla sua allora fidanzata Alessia. Style del Corriere della Sera, oltre al suo nome, ci ha fatto anche quello di una star della Corte di Maria De Filippi, come il tronista Brando Eprikian. Dagospia invece mormora che potrebbe tornare al GF la sua prima vincitrice in assoluto, quale Cristina Plevani.

Per il Web è lei la perfetta concorrente

La sempre accorta Deianira Marzano ci ha fatto sapere che un’altra ex gieffina, che però non ha vinto il reality ma che è stata per un certo periodo di tempo fidanzata con Andrea Cocco che lo vinse, potrebbe rientrare nella Casa. Stiamo parlando della splendida Margherita Zanatta che visse tale avventura nel lontano 2001.

Si mormorano anche i nomi di ex naufraghi, per rimane sempre in ambito Mediaset. A parlarcene è sempre Style mentre i due sarebbero Beppe Di Napoli e l’ex Miss Italia, nonché apprezzatissima modella, Francesca Bergesio. Ed è lei che secondo molti utenti sul Web sarebbe perfetta come concorrente.