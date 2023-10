Alessandro Borghese fa piangere un’anziana di 90 anni: “Mi ha detto che 4Ristoranti…” | Cos’è accaduto

Alessandro Borghese, lo chef ha fatto piangere una donna di 90 anni. ” Mi ha detto che 4Ristoranti…”. Il racconto dei fatti.

Un grandissimo chef con alle spalle tantissima gavetta e un curriculum di massimo rispetto. Un personaggio televisivo molto amato per la sua dolcezza e la sua grande simpatia. Così si potrebbe descrivere e pure a buona ragione Alessandro Borghese. Eppure ora ha fatto piangere come una fontana una donna di ben 90 anni.

Il tutto è successo di recente ed è stato documentato da un video. Insomma, impossibile negare l’accaduto. Tuttavia facciamo prima un piccolo passo indietro nel tempo e diamo qualche precisazione. Alessandro sebbene da tempo operi tantissimo e con grande successo sul Piccolo Schermo, non ha mai e poi mai dimenticato il suo primo grande amore che è la cucina.

E ancora oggi è super attivo in tale direzione all’interno del vasto settore della ristorazione con i suoi ristoranti. Anzi, tempo fa si era lamentato del fatto che faticava a trovare personale dal momento che in molti oggi, soprattutto giovani e giovanissimi, non vogliono lavorare il sabato, la domenica e i festivi. E ciò è impossibile se si vuole operare in un locale. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Alessandro Borghese fa piangere una novantenne

Insomma, non sono disposti a fare i sacrifici nonché in certi casi la classica e sana gavetta. Lui che ne ha fatta tantissima fin da ragazzino, partendo sulle navi da crociera dove è entrato in contatto con culture diverse. E ciò è stato indubbiamente per lui fonte di grandissimo arricchimento sia personale sia professionale.

Dunque è entrato in contatto con tantissime persone anche grazie al suo carattere solare, affabile ed estroverso. Ed è anche grazie a questo suo modo di essere che piace tantissimo pure ai bambini. Fatto sta che ora la signora novantenne innanzi a lui si è sciolta in lacrime. Che cosa sarà mai successo con Alessandro in quel momento da farla arrivare al pianto?

“Mi ha detto che 4Ristoranti“, la commovente confessione

Le sue erano lacrime di gioia e di commozione. La donna è una sua gran fan e in particolare del suo programma 4Ristoranti. ” La signora mi ha detto che 4Ristoranti le allunga la vita“, ha rivelato lo chef che in un bellissimo video, condiviso sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram ha documentato alcuni momenti del loro splendido e commovente incontro.

Tra abbracci, chiacchiere e sorrisi, la telespettatrice ha vissuto momenti meravigliosi con il suo idolo. E per concludere in bellezza ha anche posato innanzi alla famosa auto della trasmissione che ogni anno è un vero successo. Ovviamente il video ha contato su un tripudio di like, di cuoricini palpitanti e di dolcissimi commenti.

© Riproduzione riservata