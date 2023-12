Alberto di Natale, deve essere tolto in questa data specifica: se non lo fai avrai tanta sfortuna

Albero di Natale, ecco quando devi assolutamente toglierlo. Esiste una data specifica. Seguila assolutamente.

Ormai le festività si sono quasi del tutto concluse. Ritorneremo dunque sui banchi di scuola e in ufficio a tempo pieno. Tanta è dunque la tristezza che fa capolino nei nostri cuori, così come nelle nostre anime. Difatti il Natale è un momento di gioia e di condivisione reale e non virtuale di momenti speciali con le persone che amiamo.

Diventiamo bambini facendo vibrare dentro di noi il fanciullino di pascoliana memoria. E ora che dovremo togliere le varie luminarie e decorazioni che abbiamo posto sia all’interno che all’esterno della nostra dimora con tanto amore siamo vinti da un forte magone. La magia se ne va e il freddo e lungo mese di Gennaio ci attende.

Molti non ne vogliono sapere però di smontare tutto quanto. Magari iniziano a farlo all’esterno ma dentro, sostenendo che dentro casa propria si possa fare nel lecito tutto ciò che si vuole, vogliono ancora godersi il calore delle festività anche se sono passate. E così tendono a tenere ad oltranza anche il mitico albero.

Albero di Natale, toglilo in questa data precisa o porta sfortuna

In realtà alcune persone ne hanno anche più di uno mentre alcune uno solo ma bello grande. E quindi dedicarsi alla sua sistemazione, togliendo anche tutti i vari ninnoli, richiede pure parecchio tempo. Anche perché bisogna mettere via tutto quanto con grande cura se vogliamo utilizzarlo pure il prossimo anno.

Fatto sta che in molti non sanno che l’albero di Natale andrebbe necessariamente smontato in una data ben precisa. Qualora non lo facessimo ci potrebbe portare tanta sfortuna. Il che con la grande crisi sia economica che sociale che serpeggia tuttora nel nostro Paese, sarebbe da evitare come la peste.

La Befana si porta via tutto quanto

In sostanza sarebbe il 6 Gennaio che è il giorno dell’ Epifania che, come recita un famoso detto popolare, tutte le feste porta via, che bisognerebbe togliere gli addobbi e soprattutto l’albero di Natale. In ogni caso molti non hanno alcuna intenzione di farlo soprattutto quest’anno dal momento che potranno compiere l’operazione il 7 che è domenica.

Altri ancora, sebbene siano disposti a rinunciare per l’appunto all’albero, lo stesso non lo vogliono fare con il presepe che lasciano bello in mostra fino al 2 Febbraio che è la Candelora. Con la presentazione avvenuta in quell’occasione di Gesù al Tempio secondo la tradizione cristiana si concludono ufficialmente le festività natalizie e non prima.