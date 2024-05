Alberto Angela addio, non lo vedrai più in TV: nessuno se lo aspettava | L’annuncio è definitivo

Alberto Angela non sarà più disponibile per il piccolo schermo. La notizia arriva proprio dopo il rischioso special mandato in onda.

Alberto Angela è uno dei più noti e apprezzati divulgatori scientifici e storici in Italia. In molti potrebbero conoscere la sua storia: è figlio del celebre Piero Angela, venuto a mancare ormai da qualche anno, gettando nello sconforto sia suo figlio che i suoi fan.

Sin da giovane, gli Angela hanno dimostrato una grande passione per la storia e la scienza, infatti hanno approfondito queste velleità con studi specifici. Nella fattispecie, Alberto Angela ha studiato Scienze Naturali presso l’università La Sapienza di Roma.

Ha inoltre affinato le sue conoscenze studiando Paleontologia presso Harvard e a Parigi, finché non ha iniziato vere e proprie spedizioni scientifiche in zone poco battute del mondo. Tra queste, quella nel deserto del Gobi, in Sudafrica, in Arabia Saudita e molte altre zone anche in Italia.

Il suo enorme bagaglio culturale è poi confluito in un mezzo molto democratico: la divulgazione televisiva. Forse molto più di Piero Angela, Alberto è riuscito ad arrivare nelle case degli italiani portando un valore aggiunto. Infatti, la sua specialità è sempre stata fornire informazioni, special e documentari di stampo archeologico di semplice ricezione.

Lo special su Pompei

Proprio qualche giorno fa è andato in onda uno speciale su Pompei, la città i cui scavi sono perfettamente visitabili e tenuti in vita quasi integralmente grazie al materiale dell’eruzione vulcanica di secoli fa. Questo materiale è stato utile, paradossalmente, a conservare integralmente diversi edifici.

Sulla rete Rai, è dunque stato trasmesso questo servizio che presenta nuove importanti scoperte sugli scavi in questione. Per stessa ammissione di Alberto Angela, il servizio risultava essere una sperimentazione rischiosa, poiché realizzato con la tecnica del long take. La notizia dell’addio ad Alberto Angela sarà collegato a questo?

L’annuncio

In realtà, non solo i contenuti di Alberto Angela, ma tutti i programmi Rai non saranno più facilmente visibili. Infatti, l’annuncio riguarda una nuova fase della rete: il passaggio al Dvb-T2. Il nuovo Mux, ossia un nuovo pacchetto di canali, verrà introdotto a fine agosto. Questa rivoluzione della visione dei programmi Rai segnerà uno spartiacque nella storia della fruizione dei contenuti televisivi.

Infatti, il passaggio a questo nuovo tipo di trasmissione non sarà possibile per tutte le televisioni, le quali dovranno essere o sostituite, a meno che non si voglia rinunciare al pacchetto Rai. Ad ogni modo, è possibile scoprire se la tv è sintonizzabile sui nuovi canali digitando 558 dal telecomando: se uscirà uno show, non c’è da preoccuparsi.