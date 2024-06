Agenzia delle Entrate, raccomandata in arrivo alle famiglie: il sollecito lascia tutti in ginocchio | Conti svuotati

Truffe ai danni dei cittadini: un pericolo sempre presente

Le truffe ai danni dei cittadini sono un fenomeno in continua crescita, con i truffatori che affinano costantemente le loro tecniche per ingannare le persone. Questi raggiri possono colpire chiunque, ma spesso prendono di mira i più vulnerabili, come gli anziani, sfruttando la loro buona fede e la loro mancanza di familiarità con le tecnologie moderne. Le truffe possono manifestarsi in molteplici forme: telefoniche, porta a porta e via mail, ciascuna con le proprie peculiarità e insidie.

Le truffe telefoniche sono tra le più comuni. Spesso i truffatori si presentano come rappresentanti di istituzioni, enti pubblici o aziende di servizi, cercando di ottenere informazioni personali o finanziarie. Questi individui possono essere estremamente persuasivi, utilizzando tecniche di manipolazione psicologica per convincere le vittime a fornire dati sensibili. Una variante di questa truffa coinvolge falsi operatori bancari che segnalano sospette attività fraudolente sul conto della vittima, inducendola a rivelare i propri dati bancari. Le truffe porta a porta sono altrettanto pericolose. In questi casi i truffatori si presentano direttamente alla porta di casa, fingendo di essere tecnici del gas, dell’elettricità o rappresentanti di enti caritatevoli. Una volta ottenuta la fiducia della vittima, cercano di entrare in casa per rubare denaro o oggetti di valore. Questo tipo di truffa è particolarmente efficace contro gli anziani, che possono essere meno sospettosi e più inclini ad aprire la porta a estranei.

Le truffe via mail, o phishing, sono diventate sempre più sofisticate. I truffatori inviano e-mail che sembrano provenire da istituzioni affidabili, come banche, enti governativi o aziende di servizi. Queste e-mail spesso contengono link a siti web falsi creati per raccogliere informazioni personali o installare malware sul computer della vittima. Il phishing può anche presentarsi sotto forma di false notifiche di vincite a concorsi o lotterie, che richiedono alla vittima di fornire dettagli personali o effettuare pagamenti per ricevere il premio.

Il nuovo tentativo di truffa: il pignoramento dell’Agenzia delle Entrate

In questo contesto già complesso, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente segnalato un nuovo tentativo di truffa particolarmente insidioso. Si tratta di false raccomandate online che sembrano provenire dall’Agenzia stessa. Questa truffa, nota come phishing, è rivolta principalmente a imprese private e pubbliche amministrazioni che utilizzano il servizio di notifica online delle raccomandate tramite il sistema TN Notice.

Nella comunicazione fraudolenta, l’oggetto è solitamente indicato come Avviso di giacenza posta raccomandata #XXXXXXXXXX, con un numero di raccomandata variabile. All’interno dell’e-mail è presente un link con l’indicazione Ritira la raccomandata, che, se cliccato, conduce a un sito web falso. Nel corpo dell’e-mail si fa riferimento all’Agenzia delle Entrate come mittente della raccomandata, e l’oggetto finale della raccomandata falsa è Pignoramento conto terzi. Questo tipo di truffa è particolarmente pericoloso perché sfrutta la paura del pignoramento, una forma di esecuzione forzata molto utilizzata dall’Agenzia delle Entrate. La comunicazione fraudolenta potrebbe facilmente indurre le vittime a cliccare sul link e fornire le proprie credenziali bancarie, esponendole così a potenziali furti di denaro.

Come riconoscere e proteggersi dalle truffe

Per proteggersi da queste truffe, è fondamentale prestare attenzione a diversi dettagli. Prima di tutto, verificare sempre l’indirizzo di provenienza dell’e-mail. Se non proviene da un indirizzo ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, è bene non aprire la comunicazione. In questo caso specifico, le e-mail fraudolente indicano Pec per conto dell’Agenzia dell’Entrate, ma l’indirizzo non è quello ufficiale.

In caso di dubbi, è sempre consigliabile contattare direttamente l’Agenzia delle Entrate utilizzando gli strumenti ufficiali, come la chat online o i recapiti telefonici disponibili sul loro sito web. Inoltre, è possibile recarsi presso uno degli uffici territoriali per verificare la veridicità della comunicazione.