Addio PARCHEGGI fai da te | Se occupi il posto in questo modo, rischi una multa da 1000€: la normativa è chiara

Parcheggio, occhio a occuparlo così. Puoi essere multato. Si parla di 1000€.

Non si può mai stare tranquilli, soprattutto se si esce di casa. Chiaro che talvolta possiamo compiere degli errori che potremmo alla grande evitare, se non perdessimo la concentrazione. Purtroppo, per via della fretta e dello stress, li mettiamo in atto a iosa e che poi comportano l’arrivo di altre preoccupazioni.

Fatto sta che, quando siamo alla guida della nostra auto o comunque di un mezzo, dobbiamo necessariamente seguire le regole del Codice della Strada. Fondamentale restare sul pezzo anche sull’argomento e, se qualche cosa non quadra, chiedere ai vigili urbani tempestivo consiglio. La questione parcheggi è sempre calda, dato che sono sempre di meno nelle grandi città.

Nelle zone del centro poi, per colpa delle ZTL, per i più è impossibile accederci. La maggioranza sono a pagamento e i parchimetri hanno raggiunto prezzi stellari, stessa cosa che possiamo anche dire degli abbonamenti. Dunque, alcune persone, col preciso scopo di risparmiare tanti bei soldini, si inventano parcheggi quando non ci sono, occupando anche quelli privati.

Parcheggi, stop a quelli fai da te

Alle volta gli va bene perché non vengono scoperte, ma se la persona che per Legge lo può occupare lo scopre, possono essere multate e pure pesantemente. Inoltre si rischia che l’auto al nostro ritorno non sia lì, ma sia stata rimossa dal carro attrezzi. In questo modo le multe saranno salatissime e fioccheranno come pioggia.

Pensate che si parla della bellezza di 1000€, se abbiamo l’abitudine di occupare un parcheggio in questa maniera. Dicerto la notizia è sconvolgente, perché in tanti la attuano con disinvoltura. Diciamo che viene attuata anche la poco fa citata idea di trovare un posto auto in posti molto trafficati. Dunque, anche nei centri commerciali e negli outlet, soprattutto nei giorni festivi e negli weekend.

Da oggi dimenticati subito di questa abitudine o paghi 1000€

L’avremo fatto anche noi più di una volta e, da oggi, cerchiamo di non farlo mai più. In buon sostanza abbandoniamo in un angolo polveroso l’abitudine di chiedere a un passeggiero di scendere dall’auto per prendere il posto. Lo facciamo per evitare che, durante la manovra, qualche altro autista maleducato ci passi avanti.

Fatto sta che tutto ciò non sarebbe lecito e che rischieremo di essere multati della cifra poco fa menzionata. Si tratta di un abuso e di qualche cosa d pericoloso, perché se altri automobilisti non dovessero vedere la persona ferma nel parcheggio, potrebbero tirarla sotto. La multa non la prenderà lei, ma il conducente che lo ha chiesto. Di tutto ciò ci ha parlato F1 Word.