Addio pancia in tre settimane, i consigli degli esperti te la fanno sparire senza sforzo: trasformati in tempo per l’estate

Stop alla pancia gonfia in 3 settimane grazie a questi consigli di chi la sa lunga. Senza sforzo sarai al top per l’estate.

Parliamoci molto chiaramente, a nessuno piace vedere quegli antiestetici gonfiori che si formano sulla zona addominale e che ci mettono in serio imbarazzo quando indossiamo un vestito, una camicia o una t-shirt aderente. Molte volte sono causati da alcuni problemi momentanei come piccole indigestioni o attacchi di gastrite e gastroenterite.

Altre volte abbiamo dovuto assumere dei particolari farmaci, perlopiù a base di cortisone, che li provocano oppure, nel caso delle donne, quando hanno il flusso mensile ne presentano. Lo stesso capita durante la menopausa, soprattutto all’inizio. In ogni caso eliminare o comunque attenuare il gonfiore si può e non necessario compiere chissà quali sforzi per riuscirci.

In primis, per evitare di buttarci già un po’ troppo dal punto di vista psicologico, non indossiamo indumenti troppo aderenti, come quelli che abbiamo poco fa menzionati, ma piuttosto puntiamo su altri, più morbidi soprattutto sui fianchi, il che però non significa larghi. Facciamoci consigliare a riguardo da qualche commessa esperta per qualche acquisto mirato in tale direzione.

Ciao ciao pancia, la saluti così in sole 3 settimane

Difatti, anche se sovente non ci pensiamo, e qui risiede un gravissimo errore, partire con la mente annebbiata dalla delusione di non essere al top fisicamente parlando ci porta poi a vedere tutto nero e dunque a non notare nemmeno i piccoli cambiamenti in positivo che potremo magari constatare. Inoltre il cervello comanda anche il corpo.

Capite dunque bene che se siamo tristi o depressi difficilmente potremo stare bene fisicamente parlando. Insomma, ci vuole in primis equilibrio. E ciò possiamo trovarlo dedicandoci alla meditazione e alle buone letture. Puntiamo maggiormente alla socialità e ad uscire di più di casa anche per compiere lunghe e nel contempo rilassanti passeggiate che sono un vero toccasana per il fisico e la mente.

Muoviti, riposa, elimina lo stress e mangia sano

Diciamo che fare del sano movimento è il primo passo per sgonfiarsi e quindi, come si dice in gergo, far calare la pancia. Inoltre sono fantastiche per tenere lontano da noi lo stress che è la causa numero uno dei kg di troppo e dei detestati gonfiori per via del cortisolo. Inoltre, muovendoci, terremo bello attivo il metabolismo.

Per aiutarci in tale direzione cerchiamo anche di dormire le canoniche otto ore a notte, nonché a bere tisane drenanti durante il giorno tre tazze di tè verde, meglio ancora se matcha. Fondamentale è idratarsi come si deve e seguire il più possibile un’alimentazione sana, varia, bilanciata e controllata. Infine, stop agli alcolici e alle bibite gassate e zuccherine e sì a tanta buona acqua liscia.