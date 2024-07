Addio grasso dall’addome: finalmente mi hanno svelato il trucchetto per avere la pancia piatta | Pochi giorni e avviene il ‘miracolo’

Stop al grasso addominale. Ecco come puoi farlo. Il trucchetto top.

Lo sappiamo. Sei deluso e hai il cuore affranto. Hai cercato in mille modi di perdere peso e soprattutto di eliminare quell’antiestetico gonfiore sulla zona addominale, ma non ci sei riuscito. Il grasso poi è presente e tu ora ti vergogni a indossare magliette più corte o toglierle quando vai in spiaggia e in piscina.

Per sentirti maggiormente a tuo agio evita come la peste di indossare costumi, slip e pantaloni a vita bassa. Punta a quella alta, senza tuttavia esagerare. Diciamo che puoi tranquillamente affidarti alla mezza misura. Oltre a ciò a livello di indumenti stai alla larga da quelli aderenti che tra l’altro in estate ci fanno percepire ancora più caldo.

Non dimenticarti poi di tenerti costantemente idratato, bevendo almeno i 2 canonici litri di acqua al giorno. La Canalis, che è una donna bellissima e dotata di una fisicità a dir poco spettacolare, arriva a 3. Non puntare a quella frizzante che, alla lunga fa gonfiare lo stomaco, ma solo a quella naturale.

Stop al gonfiore e al grasso addominale, con queste dritte

Stai alla larga dalle bibite zuccherine e gassate, così come dai succhi di frutta che non sono poi così sani come vorrebbero farci credere. E ora che siamo entrati nel fulcro della stagione più colorata dell’anno evita ancora di più di bere alcol. A tavola punta su piatti freschi e non dimenticarti mai di frutta e di verdura.

Non esagerare con i condimenti e occhio al sale che è la causa numero uno della ritenzione idrica. E quest’ultima poi fa arrivare la temutissima cellulite oltre che tanti bei cuscinetti soprattutto nella zona addominale. Fai movimento ogni giorno. Basta anche solo una passeggiata al parco sotto casa. E, infine, segui questo trucchetto.

Il trucchetto top

In sostanza dovresti badare maggiormente al tuo deficit calorico come possiamo ascoltare nel video apposito proposto su YouTube da Project inVictus. Una volta che lo hai ben stabilito, grazie alla consulenza di un accorto nutrizionista, in base anche allo tuo stile di vita, dovrai cercare di rispettarlo grazie anche a una dieta, intesa come alimentazione, mirata.

Il dimagrimento sarà graduale ma durevole nel tempo. Inizierai pian piano a perdere peso nelle zone dove il tessuto adiposo è più attivo, dunque pure nell’addome. Successivamente potremo arrivare a una perdita di qualche kg nei fianchi e nelle cosce. In ogni caso mai e poi pretendere da subito un fisico al top per la nostra salute anche mentale.