Addio ferro da stiro, l’invenzione che tutti stavano aspettando è diventata REALTÀ | Con questo spray le tue camicie saranno perfette in 2 minuti

Da oggi puoi dire di no al ferro da stiro. Ti basterà uno spray per risolvere la faccenda.

Lo sappiamo, anche se ormai l’autunno è bello che giunto all’interno delle nostre vite e dunque possiamo dire stop al caldo, sebbene in qualche ora si fa ancora sentire, non abbiamo mai un entusiasmo alle stelle quando dobbiamo stirare. E se poi notiamo che abbiamo la cesta piena zeppa di capi, anche ingombranti, da mettere sotto il ferro andiamo in men che non si dica in tilt.

E come ciliegina sulla torta se fra essi figurano lenzuola a gogo e soprattutto camicie la voglia ci va, come si suol dire, sotto i tacchi. Quest’ultime poi, se parliamo in particolar modo di quelle da uomo, sono parecchio complicate da rendere perfette con l’arte dello stiro. Super ostici sono i polsi e i colletti.

Ed è per tale motivo che molti uomini che sono single e che non hanno una zia, una sorella o una mamma che possa stirare al posto loro, le portano a lavare e anche a stirare in negozi appositi dei quali diventano clienti fedeli e assidui. Altri ancora invece puntano sull’acquisto sia di camicie che di pantaloni no stiro che stanno andando, a onore del Vero, sempre più di Moda.

Ciao ciao ferro da stiro, ora uso questo spray

Le casalinghe più esperte invece per non trovarsi troppe cose da stirare cercano di stare attente in fase di lavaggio in lavatrice ad usare la centrifuga. Difatti è essa che può stropicciarli molto. Inoltre quando stendono i vari capi lo fanno evitando il formarsi di grinze eccessive e senza utilizzare mollette che potrebbero rovinarli se li posizionano al chiuso.

E una volta perfettamente asciutti, nel caso di magliette sia a maniche corte che lunghe, le piegano in maniera strategica, stirando eventuali segni antiestetici di cattiva piega, e mettendo sopra di esse dei pesi come dei libri. E dopo una giornata le trovano in molti casi belle pronte da riporre negli armadi. Tuttavia non sempre questo escamotage funziona. Diciamo che sarebbe più efficace questo spray.

Una spruzzata e via le pieghe

Ce ne parla su Instagram cleanwith_keylight. Si tratta di un prodotto ricco di Amido di Mais che è un vero portento per tenere a bada come si deve le grinze e le pieghe. Come si utilizza basta spruzzarne un po’ sul capo appena lavato e asciutto e lasciarlo agire per qualche istante. A questo punto non ci resta, con le mani asciutte e pulite, eliminare ogni segno di stropicciatura.

Lei ci mostra l’affetto su una t- shirt di cotone a maniche corte senza alcun disegno. Il consiglio in più è quello di provare questo metodo su un capo prima di procedere con altri e di posizionarlo al rovescio. Anche quando lo laviamo e lo stendiamo dovremmo compiere questo gesto, oltre che utilizzare delle grucce quando mettiamo in atto la seconda operazione.