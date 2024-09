Addio alle classiche multe: ora le mandano via CHAT | Controlla subito in questa cartella: fallo quanto prima

Sono in arrivo delle novità per quanto riguardano le multe. C’è un nuovo modo per inviarle al diretto interessato. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Quando si raggiunge l’età adulta molti decidono di iscriversi presso un Ufficio della Motorizzazione Civile dove sarà poi possibile seguire dei corsi sia di teoria che di pratica.

Una volta superati entrambi si può portare a casa la tanto desiderata patente. Con l’acquisto di un’automobile si potrà mettere in pratica ciò che si è appreso, ma bisogna sempre rispettare le norme del Codice della Strada.

Le prime regole per la circolazione dei mezzi risalgono all’Antica Roma, in quanto Giulio Cesare promulgò la Lex Iulia Municipalis per regolare l’accesso alla conduzione dei carri all’interno della città. Da allora tante cose sono cambiate.

Argomento che interessa a tutti è sicuramente quello delle multe, ovvero sanzioni inflitte laddove sì trasgredisce il regolamento della strada. Di recente sono state introdotte delle novità. Ecco quali sono.

Addio file chilometriche, la soluzione è in fase di sperimentazione

Sicuramente sarà capitato a tutti almeno una volta nella vita di ricevere a casa tramite posta una multa. Dato che non sempre si riesce a trovare il proprietario dell’autovettura multata, si lascia un comunicato che lo invita a recarsi presso lo sportello di comando per ritirarla. Per fortuna non ci sarà più questo problema, quindi non si perderà più tempo facendo delle file chilometriche per ritirare il pezzo di carta.

Secondo quanto riportato sul sito torino.corriere.it nel capoluogo piemontese la Polizia Municipale ha deciso di abbandonare la vecchia procedura per evitare la folla agli sportelli per il ritiro della documentazione. La soluzione è in fase di sperimentazione, ma in tanti sono convinti che tutto andrà a fin di bene.

Non occorrerà più andare nei luoghi di deposito all’atto

“Il processo di digitalizzazione va avanti e prevede già la possibilità dell’invio delle multe in digitale a chi ha una PEC ed è iscritto al portale per il domicilio digitale. In questi giorni la città ha iniziato anche a utilizzare l’app IO che consentirà di pagare le sanzioni con la riduzione del 30% senza spese di notifica”, ecco quanto è stato riportato dall’assessore della Polizia Municipale Marco Porcedda.

È intervenuto anche il Comandante dei Vigili Urbani Roberto Mangiardi: “L’avviso spedito via posta conterrà un QR Code che indirizza sulla pagina web ‘Spike Ritiro Digitale’. Qui bisognerà inserire il numero di cellulare, la propria email e allegare un documento di identità. Dopo una verifica, sarà inviato un link che permette di scaricare il documento senza doversi più recare nei luoghi di deposito all’atto”. I test sono andati bene, poiché hanno permesso a tanti di ritirare la multa senza alcun tipo di disagio e pagando di meno.