Addio al cucchiaio: ora per mangiare dovremo usare solo questo ATTREZZO | Per i bambini il rimedio è semplicissimo

Per poterci nutrire è stato inventato un nuovo attrezzo particolare, ma niente paura: c’è una soluzione anche per i bambini.

Le posate sono tra gli strumenti più comuni che abbiamo a tavola: forchetta, coltello, cucchiaio, e, se vuoi essere sofisticato, anche un cucchiaino da dolce. Sono elementi essenziali del galateo e parte integrante delle nostre abitudini alimentari quotidiane.

Ad esempio, le forchette non sono tutte uguali: quella da tavola è la più comune, usata per la maggior parte dei piatti. La forchetta da dessert è più piccola, ideale per dolci e frutta. Poi c’è la forchetta da pesce, con punte più corte e larghe, perfetta per filettare senza danneggiare il pesce.

Eppure, c’è un mondo di cibi che sfugge a queste “regole” a base di metallo. Prendi il sushi, per esempio. Qui entra in gioco un altro strumento: le bacchette. Diciamo addio alle nostre amate posate quando ci sediamo a gustare un piatto di nigiri o sashimi. Ma non è solo una questione di sushi.

In diverse culture, il modo di usare le posate cambia: in alcune parti del mondo si utilizzano solo le mani, mentre in altre l’uso delle forchette può variare in modo insolito. Le posate non sono rigide nel loro uso e a volte ci sorprendono con nuove interpretazioni culinarie.

Addio al cucchiaio

Parlando di sorprese, è impossibile non citare uno dei video TikTok più strani e divertenti degli ultimi tempi. Nel video postato dall’utente @ilmondodirosa1, si vede una scena che ci fa dubitare dell’uso stesso del cucchiaio come strumento fisico come lo conosciamo.

La ragazza del video ci mostra che, per condire gli alimenti con olio o altri liquidi, non serve più prendere il cucchiaio e riempirlo. Basta creare la sua forma nella farina, un po’ come disegnare nella sabbia e voilà. Un trucco geniale e un modo creativo per inserire la giusta quantità di olio evo nelle nostre pietanze, senza sporcare.

Per i bambini è tutto più semplice

Infine, se parliamo di cucchiai e bambini, è chiaro che per loro sono uno strumento superfluo. I piccoli mangiatori preferiscono le mani: il contatto diretto con il cibo è una parte fondamentale del loro divertimento a tavola. Quante volte hai visto un bambino ignorare un cucchiaio per affondare le dita nel piatto?

Le posate, per i bambini, sembrano solo un intralcio alla vera scoperta del cibo. Quando si tratta di gusto ed esplorazione, le mani sono sempre l’opzione preferita. Quindi addio al cucchiaio: gli adulti lo useranno dal lato opposto per cucinare e i bambini, beh, non ne hanno bisogno.