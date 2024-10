Addio al carrello, ora al supermercato la spesa la metti qui | Metodo efficace anche per gli anziani: ecco dove trovarli

Ciao ciao carrello! Al supermercato d’ora in avanti i tuoi acquisti li riporrai qui: non farti beccare impreparato.

Tutte le volte che raggiungiamo il nostro supermercato di fiducia per compiere la classica spesa di stampo alimentare, siamo posti innanzi a un primo importante quesito. Pendiamo il carrello o utilizziamo il cestino?

Chiaro che se utilizzeremo il primo saremo indotti a comperare molto più del previsto, anche prodotti che non avevamo preventivato e che non erano pertanto segnalati nella lista. Nel secondo caso saremo più cauti e potremo evitare di spendere dei soldini in più, non facendoci attirare dalle offerte mega pubblicizzate.

Tuttavia c’è anche da dire che ci sono confezioni che sono particolarmente ingombranti e pesanti e che pertanto non sempre è possibile contenerle in un cestino. Per altro, in alcuni store, questo strumento non è neppure ergonomico ed è ritenuto parecchio scomodo da portare con sé, mentre giriamo per le varie scansie.

Carrello della spesa addio, da oggi potrai farne a meno

Tanti utenti poi, sui Social, si sono lamentati del fatto che alcune realtà nemmeno lo propongono e che quindi devono necessariamente affidarsi, per i prodotti che vogliono comperare per la loro spesa, al carrello. Tra l’altro, per servircene, il più delle volte necessitiamo di una moneta da 1€, 2€ o 50 centesimi.

Qualora non la avessimo a disposizione potremmo pertanto ritrovarci in difficoltà. Tuttavia, per risolvere il problema, è stata pensata una soluzione che ha assolutamente del geniale. Di certo è molto particolare ed è anche molto simpatica. Ce la suggerisce su Instagram Giulio Cercato, nel suo profilo @suggerimenti_x_te. Scopriamo subito di cosa si tratta, i bambini ne saranno super felici.

Lo stratagemma valido e divertente

In poche parole, basterebbe utilizzare delle borse particolarmente resistenti, dove porre i propri acquisti, evitando così anche di comperarne altre ogni volta che andiamo a fare la spesa. Per portarle in casa, basterà semplicemente porle seguendo anche un ordine di peso, su due bastoni tipo quelli della scopa, chiaramente togliendo le setole. Semplice, no? Organizzarsi in questo modo faciliterebbe tutti i membri della famiglia.

Bisogna però essere in due per trasportarli, perché una persona dovrà sostenere la parte posteriore, mentre l’altra quella anteriore anteriore dei bastoni, al fine di bilanciarsi. In questa maniera non avremo problemi anche ad salire qualche scala o a compiere un breve tragitto dalla nostra auto fino alla nostra dimora. Oppure dallo stesso negozio alla nostra abitazione.