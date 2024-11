Acne, adesso non sarà più il tuo SPAURACCHIO | Questi 6 alimenti ti donano una pelle liscia e idratata: risultato impeccabile

Acne, solo così puoi dirle addio. Punta su questi alimenti e non la vedrai mai più.

Devi uscire a cena con quell’uomo affascinante al quale fai il filo da mesi. Finalmente l’invito è arrivato, quando ormai non ci speravi più. Hai deciso con calma l’outfit e lo hai provato ammirandoti più volte allo specchio. Hai acquistato del profumo nuovo e adesso stai andando in bagno a prepararti.

Eccolo lì quel brufoletto, che non avevi notato e che adesso fa bella mostra di sé sul tuo viso, come anche altri che sono presenti sottopelle ma che non avevi notato. Ora le tue urla di disperazione hanno demolito la casa e hanno raggiunto anche tua madre. Lei ti ha portato un bicchiere d’acqua e ti ha invitato a calmarti.

La tua genitrice ha suggerito di coprirlo con in make-up ma, non prima di aver applicato un prodotto apposito per la pelle e averla ben pulita. Non scordati di struccarti appena arrivata casa e di utilizzare sempre prodotti adatti alla tua epidermide. Al di là di questi consigli, da non dimenticarti mai per la tua salute e bellezza, tutto ciò non avrà effetto se non poni attenzione alla tua alimentazione.

Acne, un autentico spauracchio per la tua bellezza

La prima cosa importante da fare è di cercare di mantenerti idratata in tutti i periodi dell’anno. Se infatti non bevi acqua la tua pelle avrà sete e ti presenterà il conto, con tante impurità, tra cui l’acne. Cerca poi di dormire per 8 ore a notte e di allontanare lo stress, che è nemico numero 1 del nostro benessere in toto. A tavola tieni alla larga cibi, grassi, unti e fritti.

Punta invece di più alla cottura al vapore alla griglia e non eccedere coi vari condimenti. Occhio anche al cioccolato, se mangiato in grande quantità, nonché ad alimenti speziati e piccanti. Poi, quando vai a fare la spesa, inserisci nel carrello questi alimenti, che fanno miracoli. Ce li rivela su Instagram @befithealthy.it.

I sei alimenti da inserire nel carrello

Ora che le festività natalizie non sono lontane, di certo questo alimento non mancherà sulla tua tavola, ovvero la frutta secca, da non mangiare però in modo eccessivo. Sì anche ai cereali ma possibilmente integrali. Punta maggiormente a loro anche se si parla di pasta e di pane. Sì pure ai legumi, fantastici come contorno, ma anche per creare zuppe e meravigliose vellutate.

In ogni caso, ciò di cui non devi mai privarti nella tua alimentazione quotidiana, sono la frutta e la verdura fresca e di stagione, come sostengono i nutrizionisti, al di là del problema dell’acne. Anch’esse contengono parecchia acqua e ti donando vitamine necessarie per la tua salute. Per dire ciao ciao ai brufoletti, cerca anche di dire di sì al pesce fresco, soprattutto quello azzurro, ricco di Omega 3.