“Abbiamo tutte le prove”: Stefano sta prendendo in giro tutti al GF | Questa volta Signorini lo affronta a muso duro

Guai in vista per il nuovo concorrente del Grande Fratello. È spuntata una segnalazione a poche ore dal suo ingresso nella casa.

Nella puntata andata in onda martedì 14 novembre non sono mancati i colpi di scena. Alfonso Signorini ha subito iniziato focalizzando l’attenzione su Federica Petagna e Alfonso D’Apice. I due ex fidanzati in questi giorni hanno avuto modo di confrontarsi per fare chiarezza sulla loro love story ormai archiviata. È palese che lui voglia un’altra chance, ma lei ha la testa altrove.

Infatti il Grande Fratello le ha dato modo di incontrare Stefano Tediosi, ovvero il tentatore che ha fatto breccia nel suo cuore. Prima di diventare concorrente a tutti gli effetti, ha avuto un confronto con Alfonso ed è stato un momento alquanto teso.

Poi Stefano ha avuto modo di parlare con Federica in merito ad alcuni affermazioni fatte sul suo conto da un altro tentatore. Quest’ultimo avrebbe dichiarato di aver avuto dei momenti romantici con lei, momenti smentiti dalla diretta interessata.

Alla fine Stefano è rimasto nella casa e in tanti si stanno lamentando perché Alfonso è stato messo in una situazione spiacevole. Tuttavia si sta anche parlando di altro sui social e stavolta al centro dell’attenzione c’è proprio Stefano.

Segnalazione al Grande Fratello su Stefano

Secondo quanto riportato sul sito lanostratv.it sembra che l’influencer Deianira Marzano abbia pubblicato una Instagram story dove ha fatto una dichiarazione del tutto inaspettata sull’ex tentatore di Temptation Island.

Sembrerebbe la sua presenza nella casa del Grande Fratello non sia stato di gradimento da qualcuno in particolare. Si tratta di una persona molto vicina al ragazzo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

“Si trattava di un’opportunità di lavoro”

“Aveva detto a Erica che sarebbe partito per Temptation Island solo pochi giorni prima, dicendo che si trattava di opportunità di lavoro…Lei non accetta, ma partecipa comunque…Quest’ultima ha poi scoperto il suo approdo al Grande Fratello sui giornali”, ecco cosa è stato detto dall’influencer.

Ma non è finita qui! Deianira ha pubblicato un video, inviato da una loro amica, che conferma i tre anni della relazione tra Stefano e questa ragazza di nome Erica. Il pubblico crede che si affronterà l’argomento nella prossima diretta e gli occhi saranno puntati sicuramente su Federica. Come reagirà quando scoprirà cosa si sta dicendo sul conto della sua nuova fiamma? Presto lo scopriremo.