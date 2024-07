Abbiamo ascoltato le vostre richieste | Lo Stato riapre i giochi, torna il BONUS più gettonato di tutti: hai tempo fino a mercoledì

Lo Stato ha deciso di ascoltare le richieste dei cittadini. Ritorna lui, il Bonus più richiesto di sempre.

Non costituisce ormai una grande novità il fatto che possiamo richiedere, a seconda delle nostre esigenze, che possono anche variare con il trascorrere dei mesi, tanti Bonus, oltre che Super Bonus. Il più delle volte, per ottenerli, dobbiamo farne espressamente richiesta, e per poterlo fare dobbiamo essere in regola con tutta la documentazione necessaria.

Assolutamente fra di essa non può e non deve mancare nel modo più assoluto l’ISEE. Ed è per tale motivo che in tanti hanno cercato di modificarlo a loro favore, abbassandolo anche notevolmente. Sono stati scoperti e ora saranno costretti a restituite tutti quanti i soldi. Inoltre perderanno ogni diritto di ricevere non solo questo, ma anche altri futuri aiuti.

In tale maniera sono, del resto, definibili i Bonus, che sono stati pensati appositamente, sia dal passato che attuale Governo, per tendere una mano alle famiglie maggiormente in difficoltà, che ora sono tantissime. Non per nulla la crisi, sia economica che sociale non ne vuole sapere minimamente di darci neppure una piccola tregua.

Bonus, sta ritornando il più amato di tutti

Lo stesso possiamo dire dei rincari, che ci tolgono il respiro. E adesso, che siamo entrati nel cuore pulsante dell’estate, oltre alle classiche spese alle quali, volenti o nolenti dobbiamo pensare, c’è pure da provvedere a quelle che dovremmo, in teoria, impiegare per qualche giorno di mero relax.

Anche qui lo Stato ci ha voluto dare una mano. Fatto sta che è accaduto che alcuni Bonus siano stati aboliti, o comunque messi in standby, un po’ come accade nel periodo estivo con molti programmi TV di successo. Ora però uno, esattamente il più amato di tutti quanti sta per tornare. Ergo, non c’è tempo da perdere e dobbiamo affrettarci per farne espressa richiesta.

Vai ancora gratis dallo psicologo, ma dipende dall’ISEE

Stiamo parlando del Bonus Psicologico. La procedura è stata riaperta e per non perdere i rimborsi, bisogna darsi subito una mossa. Questo riguarda però l’aspetto di fatturazione dei professionisti, che hanno tenuto sedute coi pazienti che hanno, a loro volta, usufruito dell’aiuto.

Invece, i beneficiari del nuovo round del servizio, stanno ancora aspettando la nuova graduatoria al fine di controllare se ne fanno parte o meno. Come ci rivela QuiFinanza, entra ancora un volta in gioco l’ISEE per quel che concerne gli importi, che un cittadino può ricevere. Si parla dunque di 1500€ per redditi con ISEE inferiore a 15.000€, di 1000€ tra i 15 e 30mila e, infine, di 500€ per chi supera i 30 ma non i 50.000€.