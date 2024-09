Abbacchi gustosi e dove trovarli: naturalmente nella Capitale | La lista dei migliori è stata pubblicata da poco

Se ti rechi nella Capitale italiana non puoi non assaggiare l’abbacchio proposto dai migliori ristoranti del posto. Ecco quali sono.

L’abbacchio è un agnello lattante destinato al macello. Per quanto riguarda l’origine del nome, c’è qualcuno che lo attribuisce al termine latino “ovis” (pecora) mentre altri fanno riferimento al verbo abbacchiare che sta a significare “uccidere con il bastone”. In passato questa carne rientrava nel regime alimentare dei poveri perché era considerata di basso livello.

Inoltre non tutti sanno la macellazione era vietata, fatta eccezione per un periodo che andava da Pasqua a giugno. Attualmente si prepara questo piatto anche senza tener conto delle ricorrenze. È presente in tutte le cucine dell’area mediterranea, soprattutto in quella romana.

L’abbacchio romanesco è proposto in varie versioni. Al primo posto c’è quello alla cacciatora (in 45 minuti si devono cuocere dei pezzetti di carne con aglio, salvia e rosmarino con aggiunta di salsa di acciughe), alla romana (rosolato in aglio, olio e prosciutto a pezzetti con aggiunta di aceto, sale e pepe) e le costolette di abbacchio a scottadito (le costolette sono cotte sulla brace e si mangiano calde con le mani).

Una vera goduria! Per chi ama i piaceri della tavola non può non recarsi a Roma per gustare un piatto con abbacchio. Il giornalista Giacomo A. Dente ha riportato una classifica nella sezione “Dove?“de Il Messaggero.

Ecco la lista dei migliori ristoranti

La classifica è stata riportata nel sito lucianopignataro.it con i ristoranti che vale la pena prendere in considerazione per le specialità riportate nel menù. Tra questi c’è sicuramente l’abbacchio.

Uno dei primi ristoranti consigliati è l’Antica Pesa. Si trova a Via Garibaldi, 18, 00153 nel cuore della città di Roma dal 1922 sotto la gestione della famiglia Panella. Si rende omaggio alla cultura culinaria romana che non ha nulla da invidiare ad altre. È possibile gustare tantissimi vini pregiati di oltre 1.100 etichette e tra i piatti più richiesti c’è l’abbacchio che costa 22 euro. Nell’elenco ci sono altri ristoranti che sono altrettanto apprezzati.

Una vera goduria per il palato

Da non dimenticare il ristorante Convivio che si trova a Piazza Navona, precisamente in Vicolo dei Soldati, 31, 00186. Bellezza, cultura, storia e tradizione sono la base delle prelibatezze culinarie. In questo caso lo chef propone un piatto a base di abbacchio a 26 euro.

Nella classifica sono inclusi anche il ristorante Cecchino a Testaccio, il ristorante Sora Lella sull’Isola Tiberina, il ristorante Camponeschi a Piazza Farnese, Roberto e Loretta in zona di San Giovanni. Teo a Trastevere, Hosteria Romana e Angelino ai Fori nel cuore della città.