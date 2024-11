A Roma si può ammirare l’INVISIBILE | La Capitale diventa l’unica al mondo, qui si apprendono poteri ultraterreni

A Roma va in scena L’Invisibile. Parliamo di qualche cosa di unico e che ti lascerà senza fiato.

La Capitale stupisce ancora e sarà protagonista di qualche cosa di unico che ricorderai per sempre. Ovviamente in tantissimi, dotati di vivo coraggio, vorranno essere lì con te. Tutto ciò vi legherà a lungo e sarà molto invidiato anche da coloro che non lo hanno vissuto. Parlare di invisibile potrà incutere paura e mera soggezione.

Chiaro che i classici San Tommaso, faranno fatica a concepire la sua importanza. Difatti proprio il fatto che non possono vedere un qualcosa di invisibile può rappresentare per loro qualche cosa di impossibile da vivere. Se vinceranno la loro ritrosia, si renderanno conto di essere innanzi a qualche cosa di pazzesco per il loro genere.

Inoltre diranno un sentito grazie a quelle persone che li hanno convinti ad andare con loro per vivere questa esperienza. Infatti ci si può organizzare per una gita in loco o un weekend. Infatti ciò sarà fattibile per molto tempo, diciamo pure fino alla primavera inoltrata. Ci sarà tempo per chiedere ad amici o al proprio partner di accompagnarci.

L’Invisibile, a Roma potrai incontrarlo

Chiaro che parlare di qualche cosa di invisibile lascia letteralmente di stucco, anche perché oggigiorno, difficilmente riusciamo a concepire ciò. Siamo avidi di vedere con gli occhi qualsiasi cosa. Infatti la nostra comunicazione è molto visiva e anche sui social vanno più forte foto e video, specialmente se brevi.

Anche i giornali puntano su questo aspetto, memori del fatto che immagini e fotografie possiedono un loro linguaggio intrinseco. Chiaro che per captare l’invisibile ci vuole molta concentrazione e molta sensibilità di fondo, da non confondere con la fragilità. La curiositas degli antichi entra in gioco, come anche la voglia di tornare bambini. Di tutto ciò ci parla Roma Today.

L’evento che ti cambierà la vita

In poche parole nella Capitale, fino al 25 aprile 2025 potremmo visitare la mostra Guglielmo Marconi. Vedere L’Invisibile. Si tratta di uno splendido omaggio al genio italiano, che intende ispirare molte generazioni a valorizzare sul campo la ricerca scientifica, oltre all’uso della corretta comunicazione per promuovere il dialogo tra i popoli e tutto ciò è fattibile con l’importanza della modernità e l’eredità stessa di Marconi.

In mostra molti documenti, foto, reperti e filmati. La location è l’Istituto Vive, sito in Piazza di San Marco 49. L’ingresso è a pagamento ma è previsto quello gratuito per i minori di 18 anni disabili e appartenenti ad altre categorie. Per maggiori informazioni è bene contattare il numero 0632810960, ove è anche fattibile effettuare eventuali prenotazioni.