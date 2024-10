A Roma regna BACCO ed è un dato di fatto | Per gli amanti del vino due date da non perdere: solo qualità eccellente

Nessuno se lo aspettava ma c’è un evento imperdibile a Roma: Bacco sarà il padrone della capitale italiana.

Roma e il vino sono una coppia storica, potremmo dire antica come Bacco. Nella mitologia romana, Bacco (o Dioniso, se vogliamo dargli il nome greco) era il dio del vino, delle feste e del piacere. Era venerato come il patrono delle celebrazioni e dei banchetti e onorarlo significava praticamente brindare a ogni occasione.

I romani sapevano come festeggiare e Bacco era la scusa perfetta per sollevare i calici e divertirsi senza freni. Tant’è vero che si tenevano spesso i cosiddetti “baccanali”. Oggi, forse non invochiamo più il dio del vino, ma la tradizione è rimasta viva, come dimostra il fatto che il vino ha sempre un posto speciale sulle tavole romane.

Che si tratti di una serata tra amici, una cena in famiglia o un semplice aperitivo, il vino accompagna ogni momento con eleganza. E chissà, magari tra un sorso e l’altro, qualcuno brinda ancora al dio, inneggiando a un Nunc est bibendum!

Nonostante Roma non sia la città dove sono presenti le viticolture più rinomate di Italia, è proprio nella città eterna che i frutti del raccolto in questione si consumano oltremodo. Certo, nulla a che vedere con le grandi sagre di Taurasi, ma la capitale non può che gioire di queste ultime opportunità che sta per offrire ad autoctoni e turisti.

L’evento romano imperdibile

Ed è proprio nel segno di Bacco che arriva a Roma un evento inatteso ma imperdibile: il Wine Festival. Se non ne hai mai sentito parlare, preparati a rimanere stupito, perché questo è l’evento che trasforma la città eterna nella capitale mondiale del vino. Il motivo è presto detto.

Per capirlo è importante sapere che cos’è esattamente il Wine Festival. Immagina un luogo dove i migliori vini italiani e internazionali si incontrano per essere degustati. Si tratta di una celebrazione che attira esperti, sommelier, produttori e, naturalmente, chiunque voglia scoprire qualcosa in più sul mondo del vino. L’ingresso è gratis.

Le date da segnare sul calendario

Il tutto è stato annunciato da Romatoday.it. L’evento si terrà il 25 e 26 ottobre 2024, due giornate intense dedicate alla scoperta dei vini e delle cantine più rinomate. Ci saranno infatti oltre 50 cantine e 150 vini pregiati da degustare. Per entrambe le giornate in questione, la fiera si terrà dalle 18.00 alle 23.30, presso Eataly Ostiense a Piazzale 12 ottobre, nello specifico al secondo piano dell’edificio.

Benché l’evento sia ad ingresso libero, è possibile accedere a esperienze dedicate tramite l’acquisto di un kit da degustazione del costo di 25 euro. Nel kit saranno disponibili anche un calice, un portacalice e una scheda per segnare ciò che si è assaggiato e ovviamente la possibilità di degustare tutti i vini degli stand.