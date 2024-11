A Roma è tutto pronto: il PRESEPE più particolare al mondo solo da questa data | I turisti stanno già prenotando: vietato non esserci

Natale ormai è alle porte e a Roma puoi ammirare il presepe più bello in assoluto. Ecco la data prevista per l’evento.

Il Natale è sicuramente la festa più amata in assoluto perché dà la possibilità di trascorrerlo con gli affetti più cari. Se ci sono dei bambini il tutto sarà reso ancora più magico con un Babbo Natale di turno intento a consegnare i regali.

Due simboli in assoluto di questa festività sono senza dubbio l’albero e il presepe. Non tutti sanno che l’albero ha un valore che lo collega alla rinascita della vita dopo l’inverno e al ritorno della fertilità della natura. Per questo motivo è stato associato alla figura di Cristo.

Per quanto riguarda il presepe l’idea fu di San Francesco che desiderava far rivivere in uno scenario naturale la nascita di Gesù. Ciò avvenne in Umbria nel 1223 durante una messa di Natale. Fu celebrata in una grotta e furono coinvolte delle persone nelle vesti dei personaggi che fanno parte del presepe.

Ogni elemento ha un significato: la grotta, la stella cometa, il pozzo, La palma, l’osteria, il forno e tanto altro ancora. Tuttavia a prescindere da questo dettaglio l’idea del presepe piace proprio perché rappresenta al meglio questa festività. Nella capitale italiana potresti ammirare il più bello in assoluto.

Il presepe nel cuore di Roma attende tutti

Secondo quanto riportato sul sito romatoday.it pare che da qualche giorno sia stato aperto un parco a tema dedito proprio all’evento più atteso dell’anno. Un’area precisa della capitale italiana sta ospitando un evento molto gradito sia da grandi che da piccini.

Eppure la possibilità di ammirare la bellezza di un presepe unico nel suo genere ci sarà solo per un giorno. Ecco la data precisa da prendere in considerazione se vuoi vivere una forte emozione.

Ecco tutte le informazioni utili

In poche parole in Cinecittà World, precisamente in Via Irina Alberti, dal 9 novembre 2024 fino al 6 gennaio 2025, sarà possibile visitare il Villaggio di Natale, la casa di Babbo Natale, i mercatini e lo spettacolo show dei pattinaggio sul ghiaccio noto come Christmas on ice. Da non dimenticare la festa di Capodanno.

Sarà possibile salire sulle montagne russe virtuali dove si avrà modo di far compagnia a Babbo Natale intento a consegnare i doni in tutto il mondo. Inoltre l’8 dicembre ci sarà l’originale Presepe del Cinema. Si avrà modo di vedere dal vivo la scena che ha come protagonisti Gesù bambino, Maria, Giuseppe, il bue e l’asinello, i tre magi e l’angelo. Ci sarà anche qualche pastore che darà un tocco di ulteriore originalità a tutto.