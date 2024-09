A Roma c’è una terrazza segreta con una serra meravigliosa, e se ci vai in questi orari entri gratis | Tutti quelli che l’hanno vista sono rimasti di stucco

Nella Capitale puoi visitare gratis una terrazza top con tanto di serra. Tutto quel che devi sapere a riguardo.

Indubbiamente Roma è una città magica, ricca di storia, di fascino e di bellezze artistiche e paesaggistiche pazzesche. Non bastano pochi giorni per poterle vivere tutte quante a pieni polmoni. E il paradosso è, come possiamo notare leggendo molti post sui social, che nemmeno molti romani le conoscono.

Alcuni magari sanno anche della loro esistenza ma non sono ancora andati a vederle dal vivo. E chiaramente ciò è ben più emozionante rispetto a una visione che può avvenire tramite foto o video.

In ogni caso, bisogna quasi sempre pagare un biglietto d’ingresso, e lo stesso dobbiamo fare se vogliamo visitare molti musei e luoghi di interesse storico, architettonico o comunque turistico. Ed è ciò che ora come ora frena molte persone a voler compiere tali incontri dal vivo.

Visita gratis la terrazza segreta di Roma

Adesso infatti, con le scuole che si sono da poche aperte, le spese per le famiglie sono aumentate. E dopo che si sono spesi dei bei soldini per le vacanze, ora è giunto il tempo di risparmiare il più possibile. Ergo, di denaro da spendere per gite fuori porta o per divertimenti di quel genere ce n’è poco.

Fatto sta che pure nella Capitale ci sono luoghi che possiamo tranquillamente visitare, stando pure a stretto contatto con la Natura, a costo zero. Ad esempio, ci sarebbe una meravigliosa terrazza, sconosciuta tuttora ai più, ove è pure presente una magnifica serra. Ce la mostra Fabrizio Politi su TikTok con il profilo @misteruniquelife.

Dove si trova

Lui si è spostato su un terreno che era di proprietà dei Barberini. E qui possiamo rimanere ammaliati fin da subito alla vista dell’esterno della residenza nobiliare. Spettacolare è poi il giardino in pieno stile inglese con tanto di vista sul mitico cupolone. Tuttavia la strepitosa particolarità di questa villa, che di nome fa Mazzanti, è che ha una loggia pittorica.

Qui sembra di essere all’interno di una serra, grazie alle decorazioni presenti sulle pareti. Oggi è proprietà dell’Ente Regionale Roma Natura ed è visitabile gratis durante la settimana, ma talora pure anche nei week end, negli orari di apertura degli uffici. Dunque mai risultare rumorosi ed essere gentili e cortesi, prima di entrare nelle varie stanze, ove troverete gente che sta lavorando.