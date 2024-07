A pochi passi dalla Capitale c’è un anfiteatro nascosto: sembra di essere nell’Antica Roma | L’ingresso costa pochissimo

È sito a pochi passi dalla Capitale un anfiteatro nascosto, lo conoscono in pochissimi. Meraviglioso.

Come ben sappiamo, l’Urbe Eterna è ricca di fascino e storia, che abbiamo studiato sui libri di scuola. Da vedere a livello di monumenti c’è tantissimo e non bastano pochi giorni per fare visita a tutti quanti. Tuttavia merita grandissima attenzione anche uno del quale sono a conoscenza un numero particolarmente esiguo pure di romani doc.

Parliamo di un anfiteatro nascosto, che è sito davvero a pochi km dalla Capitale. Cominciamo ora a spiegare quale sia la differenza che vige tra un teatro e anfiteatro. Al di là della funzione a livello estetico dobbiamo affermare che il secondo è di forma pseudo ellittica, mentre il primo è semicircolare, nonché dotato di una scena sul lato rettilineo.

Il termine anfiteatro significa letteralmente costruzione che ha tutti posti intorno per guardare. Quello che vi invitiamo a visitare è anche circondato da tantissimo verde, nonché da giardini, dove è possibile bearsi del fresco. Inoltre, in loco, possiamo anche trovare un parco archeologico. Per accedervi bisogna pagare un biglietto, dal costo di 8€.

Un anfiteatro meraviglioso a due passi da Roma

In anfiteatro è possibile salire sulle gradinate, nonché camminare in quell’arena dove, secoli e secoli fa , muovevano i loro passi i mitici gladiatori. La peculiarità di questo edificio è che è stato scavato nella roccia e che fu portato alla luce solo nel 1936. Tornando al parco archeologico, vi sveliamo che qui è visitabile una necropoli rupestre pazzesca, con la presenza di ben 64 tombe scavate direttamente nel tufo e poste su diversi livelli.

Inoltre è possibile notare anche una meravigliosa cappella votiva, dedicata alla Madonna Del Parto. Non mancano nemmeno affreschi relativi alla fase di culto espressamente cristiano, appartenenti però a varie epoche. E ora siete pronti a scoprire dove è sito esattamente questo anfiteatro romano? Ce lo rivela Treviso Cinema.

A Sutri nascosto in una collina respiri la storia

È esattamente localizzato a Sutri, che altro non è che un meraviglioso borgo in provincia di Viterbo, localizzato sulla famosa via Francigena. Sutri è raggiungibile dalla Capitale tramite bus ma, per chi ama guidare, in una sola ora potrebbe tranquillamente raggiungerla,. visto che la distanza che vige tra il Borgo e Roma è di circa 54 km.

Essendo l’anfiteatro nascosto in una collina, è fantastico da visitare soprattutto nei periodi primaverili ed estivi, così come autunnali, ma non invernali. È anche possibile prenotare delle visite guidate e organizzare vere proprie gite, anche con la propria scuola, piuttosto che con gruppi parrocchiali o sportivi.