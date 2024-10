A poca distanza da Roma si tiene la SAGRA più attesa d’autunno | I fagioli con le cicerchie sono il piatto forte: evento disponibile SOLO domenica

Le sagre sono eventi attesi in tutta Italia, ma conoscevi quella che si terrà a pochi passi da Roma? La specialità sono i fagioli con cicerchie.

Nonostante siano meno conosciute rispetto a fagioli, ceci e lenticchie, le cicerchie hanno svolto un ruolo importante nell’alimentazione di molte popolazioni, soprattutto in tempi di carestia. Oggi, il loro utilizzo è tornato in auge, grazie alla riscoperta di ingredienti antichi e alle sagre.

Ciò che molti non sanno è che la cicerchia è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle leguminose. Originaria del Medioriente e della Turchia, si è diffusa nel bacino del Mediterraneo, trovando particolare successo in Italia, soprattutto in regioni come Marche, Abruzzo, Puglia e Lazio.

Le cicerchie sono note per essere resistenti a condizioni climatiche avverse, riuscendo a prosperare anche in terreni aridi e in situazioni di siccità. Per secoli, questo legume è stato una risorsa fondamentale per i contadini, che lo utilizzavano sia per l’alimentazione umana sia per il foraggio degli animali.

Inoltre sono un’ottima fonte di proteine vegetali, rendendole un valido alleato per chi segue diete vegetariane o vegane. Sono ricche di fibre, che aiutano la digestione e contengono vitamine del gruppo B, importanti per il metabolismo energetico. Inoltre, sono una buona fonte di minerali come ferro, potassio e calcio.

Non abusare di cicerchie

Le cicerchie presentano anche un lato negativo: il consumo eccessivo di questo legume, infatti, può provocare una malattia chiamata “latirismo”. Questa condizione si verifica solo in caso di consumo prolungato e massiccio di cicerchie non trattate. Per ridurre il rischio, è importante seguire corrette procedure di ammollo e cottura.

In cucina, il legume è l’ideale per le zuppe e minestre. Nella tradizione contadina, venivano spesso abbinate a pane tostato o crostini, creando piatti semplici ma gustosi, simili a zuppe di fagioli. Proprio per questo i due legumi vengono spesso associati, come nel caso della sagra che si terrà vicino Roma.

La sagra vicino Roma

Per chi desidera scoprire di più sulle cicerchie e gustare piatti tradizionali, non può mancare la sagra dedicata a questo legume. Il 13 ottobre 2024, a Nerola, un suggestivo borgo vicino Roma, si terrà la manifestazione “Sapori d’Autunno”, un evento dedicato alle specialità di stagione e ai prodotti tipici del territorio.

A darne la notizia è Romatoday.it. Oltre alle cicerchie, i visitatori potranno assaporare altre delizie come funghi, castagne e olio extravergine d’oliva locale. Come per tutte le sagre, ci saranno anche spettacoli musicali, bancarelle artigianali e attività per tutta la famiglia.