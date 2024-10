A Natale farai mille regali senza spendere 1 centesimo: non è uno scherzo | Ci pensa lo Stato: richiedi qui il tuo PASS

Il Natale è alle porte, ma hai paura di non riuscire a fare tutti i regali? Niente paura, lo stato ti aiuta con questo servizio.

Ah, il Natale! Le luci che illuminano le strade, le vetrine addobbate, l’odore di dolci nell’aria e, ovviamente, quella playlist natalizia che senti ovunque con Mariah Carey. È il periodo dell’anno in cui l’atmosfera si riempie di calore nonostante il freddo fuori e inizia la caccia ai regali.

Tutti pensiamo ai doni perfetti per i nostri cari, e ogni anno ci diciamo “Quest’anno non esagero”. Ma poi ci lasciamo coinvolgere dallo spirito del Natale e dal consumismo sfrenato, finendo per spendere più di quanto avessimo pianificato.

Tra le offerte irresistibili e il desiderio di sorprendere tutti, i costi si accumulano rapidamente e il Natale può diventare più stressante che magico. Il risultato? Un portafoglio vuoto a gennaio, ma un albero di Natale pieno di pacchetti colorati a dicembre.

Tuttavia, per quanti invece proprio non possono permettersi di lasciarsi economicamente andare durante queste feste, esiste una soluzione pensata appositamente per loro e per tutti coloro che non hanno un conto in banca sostanzioso. Lo stato stavolta ha pensato a tutto.

Non spenderai 1 centesimo a Natale

Quest’anno c’è una buona notizia per chi ha bisogno di un aiuto con le spese natalizie: il bonus spesa da 1.000 euro. Si tratta di un contributo statale pensato per sostenere le famiglie con ISEE basso, aiutandole ad affrontare le spese quotidiane, inclusi alimenti e beni di prima necessità.

Il bonus è destinato a famiglie numerose o in difficoltà, permettendo loro di affrontare il periodo natalizio con un po’ più di serenità. Un aiuto concreto che può alleggerire la pressione del caro vita, specie sotto le feste. Questo bonus consentirà ai possessori di non dover sborsare quei risparmi in più, senza fare brutta figura con i parenti.

Come richiedere il pass

Ne ha parlato Agi.it: il bonus arriverà nel 2025, oltre alla Social Card già prevista. Tuttavia, bisogna presentare la domanda entro febbraio 2025 e solo se si soddisfano determinati requisiti: ISEE inferiore a 10.000 euro; avere una famiglia monoreddito e almeno un minore a carico; avere un genitore disoccupato.

Richiedere il bonus è semplice. Bisogna accedere alla piattaforma online predisposta dal governo, registrarsi con le proprie credenziali e presentare l’ISEE aggiornato. In base al reddito e alla composizione del nucleo familiare, sarà possibile capire se si ha diritto a questo supporto economico che varia fino ad arrivare a 1000 euro.