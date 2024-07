‘A Gemma piacciono i toy boy’, Tina Cipollari asfalta la Galgani | Fatta chiarezza sulla sua presenza a settembre a UeD

A quanto pare alla Galgani piacciono i ragazzi giovani, lo afferma la vamp. In forse la sua presenza a Uomini e Donne?

Manca poco più di un mese al fischio d’inizio delle registrazioni della nuova e super attesa stagione di Uomini e Donne che tornerà a farci compagnia, tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, su Canale 5. Tuttavia il chiacchiericcio che riguarda i suoi indiscussi protagonisti non si arresta mai e ora sta diventando a dir poco incessante.

E non parliamo solo dei nomi dei possibili nuovi tronisti. Difatti a tenere banco è anche il mitico Trono Over. Diciamo pure che, da quando ha fatto capolino in studio, ormai molti anni fa, ha più volte rubato la scena a quello classico. Non per nulla le vicissitudini tra dame e cavalieri piacciono moltissimo ai numerosi telespettatori di ogni età.

Fra le presente più assidue e storiche del parterre c’è di certo da annoverare quella di Gemma Galgani che può pure contare su un’acerrima nemica quale la splendida Tina Cipollari. La vamp, dopo aver svolto inizialmente il ruolo di corteggiatrice e poi di tronista, ha rivestito quello, ben più storici e navigato, di opinionista.

“A Gemma piacciono i toy boy“, tuona la Cipollari

Qui è affiancata dal caro amico e stimato collega Gianni Sperti con il quale però non sempre va d’accordo. Tuttavia la persona con la quale volano maggiormente stracci è la Galgani. Le due non sono riuscite nemmeno a non litigare quando sono state acclamate ospiti in coppia nel salotto di Verissimo, lasciando senza parole la stessa Silvia Toffanin.

Ora la vamp ha voluto dire nuovamente la sua sulla dama torinese che è molto seguita anche sui Social, essendo molto amata dal grande pubblico. Parlando delle attuali e passate frequentazioni della sua più acerrima nemica l’opinionista del dating show più famoso e chiacchierato della TV italiana ha dichiarato: “A Gemma piacciono i toy boy“. Lo rivela Nuovo Tv.

La verità sulla presenza della Galgani a Uomini e Donne

Tale dichiarazione è stata riportata anche da La Nostra TV per parlare della frequentazione che la Galgani avrebbe tuttora in atto con Pietro Del Pozzo. I due si sentono spesso e appena possono si vedono. Lei va a Sestri Levante da lui e lui a Torino da lei. Fatto sta che se i due decidessero di fare sul serio e di andare oltre l’amicizia, lei non potrebbe tornare alla Corte di Maria De Filippi.

Tuttavia è ancora troppo presto per sapere se la donna ci sarà o meno nella prossima stagione. Tra l’altro già lo scorso anno si era mormorato della sua possibile mancata presenza dopo che era stata beccata dai paparazzi in dolce compagnia. Quel che è certo è che lei ora vuole godersi a pieni polmoni la sue estate anche insieme alla sua cara amica Ida Platano.