A due passi da Frosinone si tiene la festa delle CANTINE più attesa d’Autunno | In questi due giorni la città si trasforma

Non molto distante da Frosinone c’è l’evento più atteso da coloro chi amano i sapori dell’autunno. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Frosinone è un comune italiano di circa 40.000 abitanti del Lazio. È situato su un colle ed è circondato da Monti Ernici a Nord e Lepini ad Ovest. Per quanto riguarda l’origine del nome, pare che derivi dalla città antica Fruscino ed era abitata dalla popolazione dei Volsci. Tuttavia già ai tempi del Paleolitico pare che siano stati ritrovati dei manufatti in pietra.

Attualmente è una delle città più visitate della regione non solo per i luoghi di interesse religiosi, ma anche civili. Nel primo caso possiamo menzionare la Chiesa Abbaziale di San Benedetto, il Santuario della Madonna della Neve e la Chiesa di Santa Lucia. Per quanto riguarda quelli civili ci sono il Palazzo del Governo, il Palazzo Pietro Tiravanti, Palazzo Munari e Monumento a Nicola Ricciotti.

Per gli amanti dei piaceri della tavola ci sono delle eccellenze gastronomiche che vale la pena gustare: il pane di Veroli, i torroncini artigianali di Alvito, i liquori alle erbe e la Sambuca di Collepardo, carni fresche suine, salumi insaccati di maiale nero dei Lepini e la Trota macrostigma.

Se sei anche interessato a sorseggiare del buon vino allora non puoi perdere assolutamente questo evento che a breve avrà inizio, ma solo per un paio di giorni.

Ecco l’evento più atteso dell’autunno

Ma dove si svolgerà questo evento tanto atteso? La città che lo ha proposto ben volentieri si trova appunto nella provincia di Frosinone e ha circa 5.000 abitanti. È un centro agricolo delle colline orientali della Valle del Liri e ha tanto da offrire a chi va alla ricerca di strutture religiose da contemplare.

La Chiesa dei Santi apostoli Pietro e Paolo, Chiesa di Santa Maria e Chiesa di Sant’Agostino. Tra siti archeologici, invece, c’è l’area archeologica di Fregellae. Stiamo parlando di Arce dove tra qualche giorno saranno aperte le cantine di San Martino.

Date, programmi e intrattenimento per le famiglie

Le cantine di San Martino è un evento molto atteso e tornerà sabato 9 e domenica 10 novembre secondo quanto riportato sul sito romatoday.it. Tradizione e gusto rappresenteranno un ottimo connubio per attirare da ogni angolo del Paese gli intenditori del buon vino.

Al momento si sa solo che bisognerà recarsi nel centro storico e non si può dire lo stesso dell’orario e del prezzo. Il programma propone un percorso enogastronomico nelle cantine e inoltre si assaggeranno dei piatti tipici della zona. Per i bambini ci saranno vari tipi di intrattenimento, dimostrando così che l’evento ha pensato sia a grandi che piccini.