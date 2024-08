A 10 minuti da Roma c’è un parco straordinario: percorsi d’avventura per grandi e piccini | Di sera non perdere ‘la sorpresa’ sotto le stelle

Gite all’aperto: un’occasione per immergersi nella natura

L’estate è il momento ideale per organizzare gite all’aperto, un’occasione perfetta per immergersi nella natura, respirare aria fresca e godere della bellezza dei paesaggi naturali. Le gite all’aperto offrono un’opportunità unica per sfuggire alla routine quotidiana, esplorare nuovi luoghi e vivere esperienze indimenticabili in compagnia di amici e familiari.

La possibilità di osservare animali nel loro habitat naturale, ammirare panorami mozzafiato e rilassarsi sotto il sole estivo rende queste escursioni particolarmente affascinanti. Inoltre, trascorrere del tempo all’aria aperta è benefico per la salute fisica e mentale, contribuendo a ridurre lo stress e migliorare il benessere generale.

Per chi vive a Roma o nei dintorni, c’è un luogo speciale dove è possibile vivere tutto questo e molto di più: il parco avventura Viviavventura. Situato a Grottaferrata, a soli dieci minuti dalla capitale, questo parco offre una vasta gamma di attività all’aria aperta, adatte a tutte le età e a tutti i livelli di esperienza.

Sul sito viviavventura.it si possono trovare tutte le informazioni necessarie e le modalità di prenotazione per organizzare una giornata indimenticabile.

Scopri il parco Viviavventura e le sue mille attività all’aperto

Viviavventura è il primo parco avventura dei Castelli Romani, immerso nel verde di una splendida area boscosa. Questo parco è un luogo dove l’avventura e il relax si incontrano, offrendo percorsi spericolati per gli amanti dell’adrenalina e tranquille aree picnic per chi preferisce godersi una giornata di relax. I percorsi avventura sono progettati sia per adulti che per bambini e sono sempre monitorati dal personale esperto del parco, garantendo la massima sicurezza. All’interno del parco, gli ospiti possono cimentarsi in numerose attività. Dai percorsi sugli alberi, adatti sia ai principianti che agli esperti, fino alla zip-line più lunga del Lazio, lunga ben 160 metri.

Per i più piccoli, ci sono percorsi junior progettati specificamente per le loro esigenze, oltre a una serie di giochi come la slackline e la rete tarzan. Il parco offre anche un’area giochi con altalene, campi da beach volley e casette sugli alberi. Una delle attrazioni principali del parco è l’allegra fattoria, dove i bambini possono interagire con gli animali, fare una passeggiata con Fiona, il pony, o dare da mangiare a caprette e galline, sempre sotto la supervisione di un adulto. Questa attività non solo diverte i più piccoli, ma li educa anche al rispetto e alla cura degli animali.

Come prenotare la tua avventura e i costi

Uno dei punti di forza di Viviavventura è l’area barbecue, perfetta per chi desidera trascorrere una giornata all’aperto godendo di un gustoso pic-nic. L’area è attrezzata con tavoli, panche e bracieri, dove è possibile cucinare sulla brace in totale relax. Per chi preferisce non cucinare, il chiosco del parco offre una selezione di panini, arrosticini e patatine fritte, preparati al momento con prodotti tipici del territorio. L’area picnic è ideale per le famiglie, che possono rilassarsi mentre i bambini giocano nelle vicinanze. Inoltre, è possibile prenotare spazi riservati come la casa sull’albero o la casetta sotto l’albero, per una maggiore privacy e comodità. Queste location private sono perfette per gruppi numerosi e offrono frigoriferi esclusivi per conservare cibo e bevande, rendendo l’esperienza ancora più piacevole.

Prenotare una giornata a Viviavventura è semplice. Sul sito è possibile trovare tutte le informazioni necessarie, gli orari di apertura e le modalità di prenotazione. Per chi desidera festeggiare eventi speciali come compleanni o ricorrenze, il parco offre pacchetti su misura che includono l’uso esclusivo delle aree barbecue e delle location private. Per quanto riguarda le tariffe, esse sono ben esplicate sulla pagina del parco. L’ingresso è gratuito per bambini fino a 1 anno, diversamente abili e donne in stato di gravidanza. Per gli adulti invece il prezzo è di 2 euro nei giorni festivi e nel fine settimana, mentre per il resto della settimana è gratuito. Ovviamente se si sceglie di fare uno dei percorsi avventura del parco, si avranno tariffe specifiche:

l’arrampicata costa 5 euro

il precorso ragazzi fino a 12 anni costa 15 euro

il percorso ragazzi-adulti costa invece 18 euro

l’accesso all’area pic nic costa 5 euro

l’accesso all’allegra fattoria e la passeggiata con il pony Fiona costano invece 5 euro cadauno.