650€ al mese sin da settembre: non farti trovare impreparato | Hanno pubblicato la lista dei fortunati

Belli che pronti 650€ per te a settembre 2024. Ecco come ottenerli.

Non c’è alcun dubbio che, vista la bruttissima aria che tira in tutto il Paese, faccia un gran comodo trovarsi sul proprio conto corrente qualche soldino in più. Tanto più che è facile averne spesi parecchi nell’ultimo periodo, per dare adito alle vacanze estive, dopo un anno di duro lavoro o trascorso sui libri.

Adesso però è giunto il momento di tornare in carreggiata. Bene è risparmiare il più possibile, incominciare la dieta, fare tanto sport e informarsi maggiormente sulle nuove opportunità lavorative, nonché del possibile ottenimento di aiuti da parte del Governo. Non per nulla, sia quello attuale che passato, hanno cercato di tendere una mano tesa soprattutto alle famiglie maggiormente in difficoltà.

Pertanto parliamo in primis di quelle con figli a carico o che nel proprio nucleo contengono persone diversamente abili. Altra grandissima gatta da pelare e che sovente ci toglie il sonno la notte, è costituita dalla questione lavoro, che, ad onore del vero, manca un po’ per tutti, quindi non solo per i giovani e i giovanissimi.

650€ in arrivo a settembre

Dulcis in fundo rimane anche invariato il problema delle pensioni, che non è da sottovalutare. Molti pensionati si lamentano anche quando vanno al bar per un caffè, di percepire assegni pensionistici molto bassi. Per questo motivo in tanti decidono di non andare in pensione o di andarci ma continuando a lavorare, non consentendo in tal maniera il cosiddetto ricambio generazionale.

Ora però c’è una buona notizia, dal momento che sono previsti interessanti nuovi aiuti, a partire dal 20 settembre 2024, che è praticamente alle porte. 650€ è la cifra di cui stiamo parlando e che chiaramente può fare gola a chiunque. E parliamo di un Bonus non una tantum, ma che possiamo ottenere mensilmente per ben due anni consecutivi. Ecco di che cosa si tratta nel dettaglio. Ce ne parla Fanpage.it.

Bonus Zes, una vera manna dal cielo

Parliamo del Bonus Zes, che fa parte del pacchetto lavoro del nuovo Decreto Coesione. Altro non è che un incentivo per favorire l’occupazione nella Zona Economica Speciale Unica del Mezzogiorno. Per ogni assunzione da parte di realtà a tempo indeterminato spetta al datore di lavoro uno sgravio contributivo del 100% per due anni, nel limite massimo dei 650€ mensili.

Tuttavia codesto Bonus può prendere il via solo se si assumono lavoratori o lavoratrici che hanno più di 35 anni di età e che devono essere privi di impiego retribuito da almeno due anni. Infine le assunzioni devono avvenire tra il 1 settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 nelle regioni Zes, che sono Molise, Abruzzo, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.