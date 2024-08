6 trucchi per modificare le foto su Instagram | Solo così non invidierai nulla alle influencer: fiumi di like in arrivo

Instagram, i segreti top per migliorare le tue foto. Tutti da provare.

I Social hanno invaso le nostre vite e senza di loro non riusciamo proprio più a starci. Ed è per questo motivo che quando non abbiamo connessione, il Wi-Fi salta o loro stessi vanno in down, andiamo in tilt. La sera poi, quando stiamo per coricarci, che con la scusa di utilizzare la funzione sveglia, non spegniamo il telefonino, al fine di tenerli monitorati.

Sono diventati sempre più una grande vetrina per tutti quanti, non solo i vip. Grazie a loro sono nati tanti lavori come quelli di influencer e Social Media Manager. Tra quelli più amati e sfruttati, ora come ora, ci sono Tik Tok e Instagram. Il secondo poi è molto utilizzato da chi punta soprattutto sull’immagine.

Parliamo di modelli e modelle ma anche addetti ai lavori, che lavorano sia dietro che davanti alle telecamere. Se lo scatto viene realizzato da un professionista sarà più nitido e di alta qualità. Se invece reca la firma di un appassionato o un esordiente non potrà raggiungere risultati elevati dal punto di vista tecnico.

Instagram, come avere scatti al top

L’esperienza, unita alla tecnica e a un pizzico di fortuna, che non guasta mai, possono aiutare molto in tale direzione. E lo stesso possiamo sire di strumenti professionali, ma anche di filtri, molti dei quali possiamo utilizzare e scaricare gratuitamente sui nostri dispositivi. Instagram ci permette di usarli, poco prima di condividere le fotografie sulla piattaforma.

Possiamo provarli un po’ tutti per capire quel che ci piace e di e che più renda più interessante lo scatto che vogliamo pubblicare. Inoltre la novità risiede nel fatto che possiamo modificare anche quelle che abbiamo già pubblicato, andando sull’Impostazione Layout. Cerchiamo però di seguire un filo rosso a livello di contenuti e di stile. Mai insomma, come i suol dire, fare una scarpa e uno zoccolo.

Più qualità e maggior coinvolgimento del pubblico

Non postiamo a casaccio e puntiamo sulla qualità piuttosto che sulla quantità. Cerchiamo di fidelizzare il nostro pubblico e di dare sempre il massimo. Per fare ciò puntiamo maggiormente sulle Stories, dove caricare veloci video, per lo più di vita vissuta. Tuttavia, quando modifichiamo le foto, non dobbiamo far capire che le abbiamo modificate.

Puntiamo alla semplicità e, per arrivare in men che non si dica al cuore della gente, facciamo come fanno i grandi influencer. In poche parole cerchiamo di coinvolgerli anche nelle nostra vita quotidiana, parlando pure di accadimenti comuni e aprendo, senza eccedere, il nostro cuore. Anche se ci siamo studiati outfit e una location per ore, non diamo questa impressione. Insomma, stilosi sì, ma con discrezione e furbizia.