6 primi piatti più amati dai romani: la classifica è davvero pazzesca | Al quarto posto c’è un vero outsider

Sai quali sono i piatti più amati in assoluto dai romani doc? Ne rimarrai sorpreso.

La cucina romana è indubbiamente una molto ricca di sapori, colori e profumi. Molti piatti sono poi entrati di diritto nella tradizione culinaria italiana generale e pertanto poi riproposti anche altrove. Fatto sta che se facciamo un salto nella Capitale ci sono alcuni che, nell’immaginario collettivo, sono iconici e pertanto da gustare almeno una volta durante il soggiorno.

In base a ciò pensiamo che siano anche i preferiti in assoluto da chi è nato e cresciuto nell’Urbe Eterna. Diciamo che le cose, non stanno esattamente così. Di certo a Roma oggigiorno è possibile gustarsi pietanze che vengono da tutto il mondo, quindi è anche cambiato il gusto di chi ci abita in tal direzione, soprattutto fra i giovani e i giovanissimi.

Ora però, per questa speciale e gustosa classifica prenderemo in esame solo i primi piatti made in Roma. Pertanto capite bene che la cerchia si restringe un poco. A parlarcene con attenzione è La Cucina Italiana. Indubbiamente non può mancare un classico della cucina romana, come gli spaghetti alla carbonara. Vietatissimo, qualora decidessimo di replicarli a casa nostra, usare la pancetta al posto del guanciale. Si tratterebbe infatti di un severo affronto ai romani doc.

I primi condimenti più amati

Tuttavia la carbonara si potrebbe definire anche una sorta di pasta alla gricia, sebbene con l’ aggiunta di tuorlo d’uovo. Per realizzare quest’ultima è bene utilizzare rigatoni. Anch’essa è amatissima. Impossibile poi non rammentare i tonnarelli cacio e pepe, dove sono i particolari a fare la netta differenza. Ricordatevi che l’acqua di cottura della pasta, ricca di amido, è fondamentale per ottenere la classica cremina.

Amatissimi sono poi i bucatini all’amatriciana. Per renderli più gustosi alcuni aggiungono anche solo un pezzo di peperoncino essiccato. Per realizzarli al top dobbiamo utilizzare non la passata ma i pomodori pelati. Altro primo piatto che rientra in questa hit parade, sebbene meno noto, è la pasta alla zozzona. Non fatevi però spaventare dal nome perché in realtà è strepitosa.

La new entry che ti lascia di stucco

Qui oltre al guanciale e al pecorino, tuorli, pepe e sale, dobbiamo aggiungere la salsiccia fresca. Anche in questo caso bisogna utilizzare la polpa di pomodoro a pezzi, mentre il formato di pasta prediletto sono sempre i rigatoni. Ecco ora la novità che troviamo esattamente al quarto posto ma che noi abbiamo lasciato per ultima. Parliamo dei rigatoni con la pajata o pagliata, ovvero la prima parte di intestino tenute di vitelli da latte, che contiene il chimo.

Prima di essere impiegata nelle ricetta viene pulita, eviscerata ma, qui risiede super particolarità, non privata del chimo . Tra l’altro è proprio quest’ultimo che conferisce al piatto in questione un sapore molto forte e ricco. Insomma, se passate per la Capitale e volete provare qualcosa di particolare ora sapete, oltre ai classici piatti, su quale potrete contare.