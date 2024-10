5 posti che NON conosci di Roma | Al quarto posto vi è il luogo più pazzo d’Italia: itinerario perfetto ad Ottobre

Roma è una delle città più belle in assoluto e in tanti si recano lì per ammirare il suo patrimonio artistico e culturale, ignorando dei posti davvero fantastici. Ecco quali sono.

Uno dei luoghi di interesse storico-culturale più visitato in assoluto è sicuramente il Colosseo, costruito ai tempi degli imperatori della Dinastia dei Flavi. In tanti si recano lì per vedere dove i gladiatori combattevano per salvare la propria vita.

Ovviamente ci sono tanti altri luoghi che suscitano interesse. Si può menzionare la Basilica di San Pietro, cuore spirituale della cristianità, ubicata in Piazza San Pietro nello Stato della Città del Vaticano. A seguire c’è il Pantheon, costruito come tempio dedicato alle divinità nel 27 a. C. da Marco Vipsanio Agrippa, genero dell’imperatore Augusto.

Da non dimenticare i Musei Vaticani, fondati da Papa Giulio II nel XVI secolo. Qui sono esposte le opere d’arte accumulate nei secoli dai papi. La Cappella Sistina e gli appartamenti affrescati da Michelangelo e Raffaello sono una parte delle opere esposte al pubblico.

La lista è immensa, ma una cosa è certa: questi luoghi di interesse sono noti a tutti. Eppure c’è sempre qualcuno che fa eccezione come confermato da un video pubblicato su Instagram. Andiamo a scoprire il contenuto che ha riscosso un grande successo.

“5 posti a Roma che non conosci”, il video che sta spopolando sul web

Al quinto posto è stato collocato Lo Zodiaco che si percorre per salire in cima al Monte Mario, il rilievo più imponente di Roma, dove si può ammirare un panorama pazzesco. Non tutti sanno che è stato apprezzato dallo scrittore Wolfgang Goethe proprio per la sua unicità.

Al quarto posto c’è la “Casa di Giulia”. Non è uno scherzo, si trova nel quartiere Vigna Clara ed è visitata da tutti i turisti per un motivo ben preciso. In poche parole la ragazza in questione manda a quel paese. La particolarità sta nel fatto che si dice che porti fortuna, dunque chi si trova di passaggio nella capitale italiana non può non andare da lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Nuzzi (@francesconuzzzi)

Al primo posto un luogo non valorizzato a dovere

Al terzo posto c’è la fermata del 32 nel quartiere Ottaviano dove milioni di persone vanno a visitarla perché si narra che in una mattina di primavera nel 1958 si sia fermato il fantomatico Autobus 32. Per raggiungere il secondo posto occorre prendere la metropolitana andando Roma Sud dove c’è il lungomare.

Infine al primo posto c’è la bella Piazzetta della Libertà del Rione Prati di Roma. Secondo quanto riportato dall’influencer Francesco Nuzzi, pare che non sia valorizzata per niente ed è un vero peccato. Con il suo intervento qualcosa cambierà? Per scoprirlo non ci resta che attendere.